Otra vez se deja ver la nieve sobre Guadalajara

Aguanieve a la dos de la tarde, una débil nevada a las cinco... y una intensa y continua caída de grandes copos a partir de entonces, hasta cubrir de blanco de nuevo la capital de la provincia. Pasadas las seis de la tarde, se tomaba una tregua, que está por ver si será definitiva. Lo cierto es que lo copos caídos, y cuajados, eran inusualmente grandes, como reflejan la fotografia y el vídeo que acompañan estas líneas.



Hasta el momento, no se tienen noticias de incidencias ni en el tráfico ni en ningún otro aspecto, pero de lo que se vaya produciendo iremos informando en LA CRÓNICA.



En cambio desde la DGT, recomendaban no emprender viaje por carretera ni por la provincia de Guadalajara ni por buena parte del centro y norte peninsular.



Concretamente, la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha recomienda circular con precaución por la Red de Carreteras del Estado a su paso por la provincia de Guadalajara debido a las posibles complicaciones que puedan presentarse a consecuencia de las inclemencias del tiempo y a las condiciones meteorológicas adversas que se vienen produciendo en esta zona en forma de nieve y bajas temperaturas.



Asimismo, ante posibles situaciones adversas en carretera, se ruega ponerse en contacto con la Guardia Civil (062) o Policía Local de la localidad de domicilio, según ha informado la Delegación en un comunicado.



La Delegación del Gobierno recomienda igualmente seguir los consejos que, con carácter general, Protección Civil y Emergencias proporciona a los ciudadanos para que se protejan y extremen las precauciones ante los riesgos derivados de temperaturas extremas por frío, con especial atención a los colectivos más vulnerables.



También aconseja estar informado a través de los medios de comunicación y seguir recomendaciones como que si es imprescindible viajar por carretera, se debe llevar cadenas o neumáticos de invierno, ir muy atento y tener especial cuidado con las placas de hielo; e informarse de la situación meteorológica y el estado de las carreteras, extreme las precauciones, revise el vehículo y atienda las recomendaciones de Tráfico.



Además de revisar los neumáticos, anticongelante y freno; y tener la precaución de llenar el depósito de combustible. Es útil llevar ropa de abrigo y un teléfono móvil con batería de recambio y/o cargador de automóvil.



Si está atrapado en la nieve, se aconseja permanecer en el coche, con la calefacción puesta, renovando cada cierto tiempo el aire y vigilar que el tubo de escape no esté obstruido para evitar que los gases penetren en el interior del vehículo.

En caso de quedarse aislado y necesitar ayuda, no hay que intentar resolver la situación por sí mismo, y hay que tratar de informar de este hecho y, salvo que la situación sea insostenible, esperar asistencia.



La DGT ofrecerá información gratuita del estado de la circulación y de las incidencias que puedan afectarla, de modo que los conductores puedan planificar sus viajes por carretera. Por último, se mantendrá la difusión de toda la información necesaria a través de mensajes en los paneles luminosos colocados en las principales carreteras.