Otro alto cargo de Cospedal que termina en Defensa: el exconsejero Leandro Esteban

Temas relacionados PP Cospedal El que fuera consejero de Presidencia de Castilla-La Mancha y portavoz del Gobierno de la Comunidad Autónoma en la pasada legislatura, Leandro Esteban, ha sido nombrado adjunto civil al director del Centro Superior de Estudios de la Defensa (CESEDEN).



El de Leandro Esteban no es el primer nombramiento de un consejero del Consejo de Gobierno presidido por María Dolores de Cospedal --actual ministra de Defensa-- cuando ostentó la Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en un cargo dependiente del Ejecutivo central.



Así, el exconsejero de Educación, Cultura y Deportes, Marcial Marín, es en la actualidad secretario de Estado de Educación; mientras que Arturo Romaní, ex consejero de Hacienda, es en la actualidad subsecretario de Estado de Defensa.



A su vez, María Luisa Soriano, que fue consejera de Agricultura, es en la actualidad presidenta en el Liceo 'Cervantes' de Roma, dependiente del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte; mientras que la exconsejera de Economía, Carmen Casero, es directora general del Trabajo Autónomo de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las empresas.



Otros miembros del que fuera el Ejecutivo de Cospedal ostentan otros cargos diferentes, como la que fuera consejera de Fomento, Marta García de la Calzada, quien obtuvo destino en la Abogacía del Estado del Tribunal Supremo; o el ex consejero de Sanidad y Asuntos Sociales, José Ignacio Echániz, que es diputado nacional por Madrid.