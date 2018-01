Otro logro de Eladio Freijo: Guadalajara será la sede del Campeonato de Europa de Gimnasia Rítmica

Temas relacionados Deportes Ayuntamiento de Guadalajara La Real Federación Española de Gimnasia (RFEG) ha confirmado a Guadalajara como sede para la celebración del próximo Campeonato Europeo de Gimnasia Rítmica, que se desarrollará entre el 1 y el 3 de junio, tras descartarse Valladolid por la imposibilidad, según explicó su alcalde, Óscar Puente, de construir un pabellón adicional junto al Polideportivo Pisuerga.



Así lo ha aprobado este viernes la Unión Europea de Gimnasia (UEG), por lo que será el Palacio Multiusos de la capital alcarreña el que acoja la competición.



"El cambio se produce por causas ajenas a la RFEG y debido a los posibles problemas de espacio y/o de infraestructuras que se podían presentar en Valladolid", ha señalado la Federación en un comunicado.



Además, ha añadido que Guadalajara cuenta con la infraestructura necesaria tras haber albergado las dos últimas copas del Mundo celebradas en España en los años 2016 y 2017.



El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, reconoció el pasado miércoles que preveía la negativa de la Unión Europea de Gimnasia ya que esta federación había exigido al Ayuntamiento de la capital vallisoletana la construcción de un pabellón adicional junto al polideportivo Pisuerga, en el que inicialmente se iba celebrar el campeonato.



Puente ha asegurado que resulta "imposible" que "a mitad del partido se cambien las reglas" y ha confirmado que el Ayuntamiento no puede afrontar una inversión de 400.000 euros para la construcción de ese pabellón adicional que, además se tendría que ubicar en la parcela aneja al Polideportivo Pisuerga de la que, según el alcalde, el Ayuntamiento no puede disponer.



Según el regidor vallisoletano, el Ayuntamiento optó a la organización de este Campeonato "con sus propios medios" y con unas condiciones que ya se conocían, "pero ahora reclaman un pabellón adicional sobre el campo de fútbol que no está ocupado actualmente" y que costaría 400.000 euros.



Además, ha añadido que en este momento el Ayuntamiento no tiene posesión de la parcela del campo de fútbol "porque está sometida al concurso de acreedores del antiguo Club de Baloncesto Valladolid".