Page está cómodo

A veces es conveniente resistirse a la comodidad de sentirse periferia regional, coger el coche, esquivar los radares de la M-50 y acercarse por Toledo, aunque sea el Día de los Inocentes y la niebla incordie.



Cuando llegas, compruebas que casi todo sigue como siempre, aunque con matices. Además de turistas, que se cuentan cada día por miles, en la capital de Castilla-La Mancha hay también políticos. Muchos. De los que administran parte del dinero de nuestros impuestos, bastantes. Y de los que aspiran a administrarlo cuando apeen del Gobierno a los que están, el resto. Entre los coches oficiales se ven modernos Volvo S90 junto a los veteranos, y bastante cascados, Audi A6. La evolución de las especies, que diría Darwin.



Emiliano García-Page figura desde 2015 al frente de los políticos del primer grupo, los que mandan en esta nuestra Comunidad, por donde ya anduvo en puestos relevantes hace tiempo... Tanto lleva en esa andadura de cargo público que triplica en años a su amado líder, Pedro Sánchez. Ahora, más que mediada la legislatura regional, incluso ha conseguido encontrarse a gusto.



Lo de que el rostro sea el espejo del alma resulta, además de un lugar común, una estupidez que los feos no podemos dar por buena. En cambio, sí que es más relevante atender a los gestos y a las expresiones, más aún cuando son resultado de un off the record en el Palacio de Fuensalida, para llegar a la conclusión de que el presidente de Castilla-La Mancha está cómodo. ¿O acaso fue él quien lo llegó a reconocer? Dejémoslo ahí.



Motivos para sentirse zen no le faltan al que fuera alter ego juvenil y toledano de Bono, pues ya calzaba chófer cada mañana cuando la ciudad imperial tenía por emperador al albaceteño que regalaba relojes a los alcaldes de las cinco provincias, incluidos los del PP. Han pasado décadas de aquello, ¡ay, Señor!



Tras un 2015 inesperado, un 2016 sobresaltado y un 2017 desquiciante, el presidente de los castellanos y de los manchegos de esta parte de España al fin puede sonreír incluso más allá del Día de los Inocentes, que es cuando lo hizo ante una amplia representación de periodistas, reunida para la ocasión por donde anduviera Carlos V, muros adentro de la Plaza del Conde. Así es la Junta y lo que le rodea, como con Bono, Barreda e incluso Cospedal, que también recibía por allí en su cuatrienio de presidenta.



A García-Page lo único que le agría el rostro es la ministra de Defensa. Tampoco es que le guste mucho ni nada José García Molina, su vicepresidente de Podemos, pero a este lo aguanta, lo soporta y le saca rendimiento. A Cospedal, no. Quizá por eso Page y los suyos dan por hecho que el tiempo de doña María Dolores en Castilla-La Mancha es pasado y que no volverá a ser candidata. Como también sonríen abiertamente cuando alguien plantea el nombre de Vicente Tirado como sucesor de la predecesora.



Todo lo anterior es lo que toca ahora, a un año y medio de las elecciones: descartar rivales reales o imaginarios y echar risas cuando el periodista pregunta. Pero lo cierto, y así hay que reconocerlo, es que el único candidato real, visible, con posibilidades a día de hoy y armado con los posibles que dan las arcas públicas para quien las administra es Emiliano García-Page. Y se le nota.



El presidente de Castilla-La Mancha tiene aprobados los presupuestos de 2018. Ya sólo le quedan los de 2019, con lo que puede jugar a intentar sacarlos adelante o, incluso, vacilar (en el más coñón de los sentidos de la palabra) con presentar un proyecto de imposible aprobación en las Cortes para entretener la espera de las elecciones. O sea, que tiene cartas y lleva muchos años jugando a esto como para no saber cuándo darse mus, envidar o divertirse con los órdagos según lo que las caras de los contrarios le aconsejen.



Page lo ha pasado mal en este 2017. Se le notaba y aún se le nota, sobre todo en las distancias cortas. No estaba acostumbrado a tanto ni a tan pésimo, sobre todo tras la "Traición de Abril", que es como se glosa en los catones socialistas a lo que hizo de sopetón Podemos, para arruinarles los presupuestos regionales, la paciencia y el equilibrio nervioso de una sola tacada.



Nada que ver con lo que ahora se ve.



Está tan aliviado García-Page que no parece preocupado por la traca final que, a buen seguro, prenderá algún día de estos García Molina, ante el desconcierto permanente del anticapi David Llorente, que más que de Azuqueca parece gallego, por su desubicación permanente.



Ya sólo falta saber cómo van a apañar el número de escaños en las Cortes de Castilla-La Mancha y cuál será su reparto para cada provincia en 2019, que volverán a cambiar.



Cuando toque, ya nos dirá el interfecto a qué se va a dedicar a partir de 2023. Por entonces será un prejubilable de 55 años, como tantos. A diferencia de casi todos los que se levantan cada día para trabajar o para buscar un trabajo, éste empezó a ejercer de político con apenas 18 abriles. Casi como alguno en su partido y como ocurre en todos los demás, incluidos los penúltimos redentores de la Patria, saturados de viejóvenes.



Page está cómodo. Razones no le faltan, a día de hoy.



¿Hasta cuándo le durará la paz? Eso, ya se verá.