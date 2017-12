Page está seguro de que podrá cumplir “integramente” su programa electoral

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha asegurado hoy estar en condiciones de cumplir “íntegramente” su promesa a los ciudadanos en las elecciones de hace algo más de dos años, una circunstancia que quizá no puedan imitar todas las Administraciones, ni todos los Gobiernos ni políticos del país, “pero en Castilla-La Mancha tenemos un escenario despejado de estabilidad y centralidad, que nos mantiene con una velocidad de crucero realmente interesante”.



Durante la rueda de prensa que este viernes ha ofrecido junto al consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, y la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, en el toledano Palacio de Fuensalida para informar de la Ley de Protección y Apoyo Garantizado a personas con discapacidad y valorar los Presupuestos regionales aprobados en la noche de ayer, García-Page se ha felicitado del dato de crecimiento económico regional en 2016, dado a conocer hoy por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, que arroja un crecimiento del 3,5 por ciento del PIB.



Una cifra que coloca a Castilla-La Mancha “a la cabeza” entre las Comunidades Autónomas que más crecen “y lo hacemos además por encima de la media nacional”, que experimenta un crecimiento del 3,2 por ciento. “Son los últimos datos disponibles y marcan una tendencia del primer año de Gobierno, que será igual en 2018”, ha augurado el presidente.



A su juicio, estamos en un final de año “verdaderamente extraordinario”, donde además de dar “buenas noticias para el bolsillo” con un nuevo Presupuesto que resulta “bueno para la sanidad y magnífico para la educación y la prestación social”, y que se ha conseguido aprobar “sin tocar el bolsillo” de los contribuyentes, se va a tomar en consideración el Anteproyecto de Ley de Protección y Apoyo Garantizado a personas con discapacidad.



Para el jefe del Ejecutivo autonómico, el balance de gestión económica y la Ley que ha presentado hoy la consejera de Bienestar Social “casi justifican toda una legislatura, por no decir una vida política”.



Cinco claves para un cumplimiento íntegro

Durante su intervención, el presidente castellano-manchego ha enumerado los cinco aspectos “clave” para un Gobierno y para una buena marcha de la sociedad, que desde su Ejecutivo se están cumpliendo a rajatabla una tras otra.



Así, ha garantizado que estamos generando unas condiciones que nos llevan a crecer por encima de la media de España en empleo y economía, en número de empresas y en riqueza. “Las cosas van bien desde el punto de vista social y económico, aunque sigue habiendo muchas cosas que mejorar”. Además, estamos reconstruyendo “a un ritmo acelerado” la sanidad, la educación y las prestaciones sociales “que dejó machacadas Cospedal, algo que era el objetivo central de mi Gobierno”, ha recordado.



Además, se está llevando a cabo sin tocar los impuestos “y sin exigir más esfuerzo a nadie” y dentro de una normativa “injusta” de ajuste auspiciada por el ministro Montoro, “pero siendo rigurosos en el control de las cuentas y transparentes”. Y todo ello –ha añadido– “lo hacemos además pagando más pronto que ninguna otra Administración a los proveedores”.



Todo ello “nos lleva a estar orgullosos”, ha asegurado García-Page, lo que no evitará que se deba seguir “vigilando” por el buen comportamiento de la economía. “Tenemos que seguir trabajando porque vengan cada vez más empresas”, una aspiración que ha empezado a hacerse real en este año y que seguirá en 2018, un ejercicio que el presidente ha augurado “tremendamente positivo” en este sentido, con la llegada de varias empresas importantes.