Page estará en los toros de Brihuega. ¿Sabes qué opina el presidente de la llamada Fiesta Nacional?

Con más dudas acerca del juego del ganado que de la posibilidad de que caiga una tormenta, muchos aficionados se han citado para las seis y media de esta tarde en la plaza de toros de Brihuega. En "La Muralla" compartirán festejo con Emiliano García-Page, actual presidente de Castilla-La Mancha.



La llamada "Corrida de Primavera", que el año pasado se retrasó a junio para intentar evitar la lluvia, acartela a Morante, Manzanares y Talavante. La terna ya ha actuado en Valladolid y volverá a hacerlo el 2 de junio en Granada. Para esta comparecencia alcarreña aún quedaban entradas disponibles por Internet la víspera, último día en que se podían adquirir por ese cómodo procedimiento.



Un aficionado llamado García-Page

El presidente de Castilla-La Mancha es un reconocido aficionado a los toros. De hecho, en 2016 ya asistió al festejo briocense, que terminó en diluvio hasta el extremo de suspenderse al tercer toro, a tiempo sólo de ver cortar dos orejas a Cayetano.



En su propio partido, las discrepancias de Page con Pedro Sánchez también tienen fundamento taurino, al menos desde 2014, cuando el madrileño anunció la futura elaboración de una ley contra el maltrato animal en caso de llegar al Gobierno. Lo hizo en el programa 'Sálvame' de Telecinco, apuntando directamente hacia la tauromaquia.



Meses después, entrevistado por Europa Press para LA CRÓNICA, García-Page reconocía su afición personal y amor por esta fiesta, pero no cree que se pueda "imponer por decreto" el que a uno le gusten los toros.



También ponía de manifiesto la necesidad de que el sector haga su propia reflexión porque "algo tendrá que ver que haya tanto desafecto ahora mismo, sobre todo entre la población más joven".



En este aspecto, ha precisado la importancia de que la Administración sea "permeable" a todas las sensibilidades. "Soy amante de la fiesta pero respeto a quien no le gusta. Otra cosa es hacer electoralismo con los toros", señaló.



"Me gustan, nunca he renegado de ellos, y me gustaría entender más, soy partidario de considerarlo parte de nuestra realidad social y cultural, como otras cosas, pero sabiendo que está evolucionando mucho una sociedad, sobre todo la más joven, que está cambiando mucho y eso tendría que llevar a la reflexión al mundo de los toros", insistía hace tres años.