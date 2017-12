Page lamenta el suceso de Azuqueca y afirma que no había antecedentes en lo gestionado por la Junta

Temas relacionados García-Page Junta de Comunidades Sucesos Maltrato Violencia de género El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha considerado una "mala noticia" el presunto asesinato a manos de su marido de una mujer en Azuqueca de Henares y ha asegurado que en la parte oficial que corresponde a la Comunidad Autónoma no había antecedentes ni itinerario del caso.



García-Page ha comenzado el desayuno que este jueves celebraba con medios de toda la región para hacer balance del año refiriéndose a este suceso, en el que concurre el "drama añadido" de que los hijos de la pareja "han presenciado el asesinato", por lo que están recibiendo atención psicológica.



Confiando en que "ojalá no haya más" hechos de este tipo, ha asegurado que a nivel oficial ni en servicios sociales ni en el Instituto de la Mujer se había registrado "ningún tipo de solicitud de nada".



En este contexto, ha admitido que "queda camino por hacer" y que "cada asesinato es una llamada de atención a este problema", convencido de que la estrategia actual "no puede hacernos renegar de las muchas cosas que se han ido avanzando" en torno a este tema. No obstante, ha recordado que, frente a cada asesinato, todos los días se previenen y evitan "males" por parte de los servicios sociales y de mujer.



Tras subrayar que cada drama "nos tiene que hacer pensar que hay más cosas que hacer", ha subrayado que en la región hace años que se empezó a abordar este problema para que aflorara. Ahora "estamos en el camino correcto para que el tema sea evidente, aunque nos duela", ha destacado.

García-Page prefiere "que haya reacción e intolerancia contra el asesinato machista" como ahora a la situación de hace años donde incluso "había chistes en los bares y las comunidades de vecinos". "Ahora tiene que funcionar la maquinaria judicial, policial y de servicios sociales. En muchos casos funciona, pero eso no es noticia", ha concluido.



EL CASO DE AZUQUECA

El suceso ha ocurrido este jueves cuando una mujer ha perdido la vida tras ser presuntamente agredida por su marido con arma blanca en su domicilio, según han confirmado a Europa Press fuentes del 112 de Castilla-La Mancha. El aviso se ha recibido a las 7.43 horas de este jueves. Tras agredir a su pareja, el presunto agresor ha intentado suicidarse.



Hasta el lugar se ha desplazado un grupo de intervención de la Cruz Roja especializados en asistencia en menores para atender a los tres menores, hijos de la pareja.



Al término del desayuno informativo, tanto el presidente autonómico como el vicepresidente primero del Ejecutivo, José Luis Martínez Guijarro, y el portavoz del Ejecutivo, Nacho Hernando, han guardado un minuto de silencio junto a los medios de comunicación presentes en repulsa por esta muerte.