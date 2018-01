Page le propone un “trueque” al Estado: construir tres autovías a cambio del ATC que no será posible

Temas relacionados García-Page El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha reclamado al Estado que destine el dinero que se iba a invertir en el cementerio nuclear de Villar de Cañas a la construcción de las autovías Cuenca-Albacete, Tarancón-Guadalajara y Cuenca-Teruel, toda vez que el proyecto del ATC ha quedado paralizado con la anulación del POM de la localidad conquense, tras el fallo emitido este lunes por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.



Así lo ha manifestado el presidente de Castilla-La Mancha desde Motilla de Palancar (Cuenca), localidad que ha acogido una nueva edición del Consejo de Gobierno de carácter itinerante que viene celebrando el Ejecutivo autonómico desde el inicio de la legislatura.



Para García-Page estas vías de comunicación supondrían un impulso mayor para la comunidad autónoma que el que supondría el proyecto del ATC de Villar de Cañas, cuyo ordenamiento urbanístico ha calificado de “catastrófico”.



El presidente regional ha exigido al Gobierno central “un ejercicio de prudencia en todos los sentidos” tras la sentencia del TSJCM frente a la “demagogia” exhibida hasta la fecha. En este sentido, ha recordado la imagen de la expresidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, y el exministro de Fomento, José Manuel Soria, quienes realizaron una defensa cerrada a favor del cementerio nuclear de Villar de Cañas bajo el pretexto de los puestos de trabajo que generaría.



“Lo que no quería nadie en España, sólo era bueno para Cospedal, vayamos a saber por qué, y para el ministro Soria, que ya alguna idea tendrán”, ha enfatizado García-Page, para quien este proyecto lo único que hace es espantar el turismo rural, perjudicar a las explotaciones agrarias y ganaderas de la zona y poner en peligro a la población y al medio ambiente.



“Alguna razón muy poderosa de tipo económico debe de haber detrás” para que de manera “contumaz” se siga apoyando un emplazamiento que “sólo interesa a algún constructor o grupo de empresas”, ha subrayado el presidente castellano-manchego.



En cuanto a las vías de alta capacidad pendientes para la región, el presidente regional ha anunciado que, durante el primer trimestre del presente 2018, el Ejecutivo autonómico dará luz verde a los estudios de alternativa y medioambiental de la futura autovía Cuenca-Albacete; una carretera cuya titularidad y gestión correspondían inicialmente al Estado y que, tal y como ha recordado García-Page, fueron asumidas por Castilla-La Mancha a cambio de que el Ministerio de Fomento ejecutara la “también clave” Tarancón-Guadalajara.



El presidente regional ha asegurado que, desde la región, se seguirán dando pasos adelante en este proyecto a pesar de los incumplimientos del Estado y ha lamentado las críticas vertidas desde la oposición ‘popular’, después de que hubieran paralizado de manera “ilegal” y anulado el proyecto durante la pasada legislatura; hecho que ha supuesto a la Comunidad Autónoma indemnizaciones por valor de 7 millones de euros y más de 20 millones de euros en concepto de mantenimiento.



Del mismo modo, García-Page ha asegurado que el Gobierno de Castilla-La Mancha no renunciará ni a la autovía Cuenca-Teruel, que debe desarrollar el Estado, ni tampoco a una conexión lógica entre Cuenca y Albacete capital con el Mediterráneo sin que sean “incompatibles”, “sin tirar el dinero y, sobre todo, sin mentir a la opinión pública”. Con todo, ha asegurado que el Gobierno regional mantiene una enorme “preocupación por la actitud del Gobierno” sobre este asunto -en vísperas de conocer el “macroplan” del Estado al respecto- y ha reiterado su postura de no renunciar al objetivo último de conectar todas las capitales de provincia a través de vías de alta capacidad.