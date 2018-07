Page piensa puentear a Román sobre el campus de Guadalajara, ahora que hay otra ministra de Defensa

Temas relacionados Campus Universidad de Alcalá Antonio Román Ayuntamiento de Guadalajara Guadalajara Castilla-La Mancha Cospedal García-Page Junta de Comunidades El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha reiterado su compromiso con el nuevo Campus Universitario de Guadalajara y ha afirmado que “si no se dejan de cambiar comas en los proyectos, innecesarias y estériles, absurdas, para perder tiempo, tengo prevista una reunión con el Ministerio de Defensa para, si es necesario, realizar una negociación bilateral”.



El jefe del Ejecutivo Autonómico ha lamentado los retrasos a los que se está viendo sometido este proyecto por parte “de quien más tendría que promoverlo” y ha sido tajante al asegurar que, a pesar de ello, “Guadalajara no se va a quedar sin nuevo Campus”.



En este sentido, ha señalado que espera “en no mucho tiempo” poder firmar el convenio porque se “está agotando el tiempo” y ha recordado que “comprometer y acelerar” el proyecto del Campus de Guadalajara fue “de las primeras cosas que decidí cuando tomé posesión como presidente” y lo hizo además, “donde planteaba la ciudad”. Por esta razón, propone la negociación con el Ministerio para, “aunque sea con retraso, terminar consiguiendo los objetivos”.



Emiliano García-Page ha señalado que el Gobierno regional tiene “muchos proyectos” para Guadalajara y entre ellos se ha referido a “uno importante y simbólico”, como es la licitación de las obras de rehabilitación del Puente Árabe de Guadalajara, una obra que se ha licitado por un presupuesto de 523.606,87 euros y cuyo plazo de presentación de ofertas permanecerá abierto hasta el próximo 26 de julio.



También se ha referido a una inversión social prevista para la provincia de Guadalajara, como es el traslado de la residencia de mayores ‘Los Olmos’. El presidente regional ha señalado que esta instalación necesita “una gran reforma”, que se acometerá de cara a la siguiente legislatura, “pero que se va a empezar a preparar en las próximas semanas”. Del mismo modo, ha puesto de manifiesto que el traslado llevará aparejada una inversión para rehabilitar el edificio que actualmente acoge esta residencia, para que pueda acoger otro servicio también de carácter social.



Emiliano García-Page ha hecho estas declaraciones durante su visita al nuevo parking del Hospital de Guadalajara y las obras de ampliación que el Gobierno regional está llevando a cabo en dicho Hospital. El presidente ha mostrado su satisfacción por el ritmo actual de las obras de un Hospital que, ha afirmado, es un “objetivo social, institucional y político” del Ejecutivo Autonómico.