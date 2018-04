Page presenta hoy la futura Ley por una Sociedad Libre de Violencia de Género

Comentario (máx. 1500 caracteres - no utilizar etiquetas HTML)

30/04/2018 No a la mentira y la locura de genero.

Las feministas de verdad no pedirían más dinero. Pedirían igualdad ante la ley de hombres y mujeres, y que se considere al hombre con el derecho a tener presunción de inocencia, susceptible de recibir maltrato psicológico en exáctamente igual medida que la mujer y también fisico.Pedirian que el hombre en general sea juzgado en los mismos tribunales, sin discriminación alguna porque las leyes no pueden criminalizar jamás a un género,es,injusto cruel hasta el infinito.Las feministas pedirían para la verdadera igualdad que cualquier persona por mismo delito, misma pena, sea hombre mujer blanco o negro, porque de lo contrario es terriblemente injusto y descabellado porque recupera el terrible derecho penal de autor de los nazis durante la persecución que sufrieron los judíos. Nunca jamás se deben vulnerar los derechos fundamentales de las Constituciónes. Discriminar positiva o negativamente solo lo podría hacer Dios porque si lo hace el hombre se convierte en holocaustos, persecuciones, linchamientos,genocidios. Las constituciones en los derechos humanos fundamentales no se deben violar nunca,mil veces menos por un estado, por muy loable que sea el objetivo que es acabar con la violencia, pero analizando las causas y reflexionando de verdad y no hacer un pacto contra el hombre, interesado,financiado y cobarde,con más de 200 artículos anticonstitucionales,terroríficos,injustos, como si el hombre fuera la peste a extinguir por su genero Beni

30/04/2018 Ciegos a voluntad,cometiendo injusticias contra un genero,los ciudadanos la logica y la vida..

Han empezado a endurecer aún más las penas,parece ser que el pacto de genero contra el hombre no lo consideran suficiente,piden más dinero y más leyes inquisitorias contra el genero masculino, aprovechando y ensalzando las noticias cuando alguien de género masculino cómete un delito, haciéndonos culpables a todo el género masculino,como hacen las leyes de genero y el pacto de estado.Es tan descabellado, terriblemente peligroso y anticonstitucional, como cuando un negro cómete un delito culpar a todos los de su raza y discriminarles de forma genérica en las leyes.. Lo más repugnante de estas leyes es la discriminación que se ejerce sobre los niños en el sentido de que solo tendrán derechos y serán considerados del invento de género cuando el agresor es el hombre. Cuando el agresor es una mujer estos niños quedan discriminados sin derechos y consideración de género. Realmente repugnante y vergonzoso la clase política y la terrible y enfermísima ideología de genero.

BASTA!, políticos verdugos del estado de derecho,la razón,la igualdad,la justicia,los derechos humanos,la Constitución en lo más sagrado,ABRID LOS OJOS ANTES QUE EL GENOCIDIO SEA AÚN MÁS GRAVE Y ATERRADORA