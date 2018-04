Page quiere a Cospedal como candidata en 2019

No se ha escondido este jueves en La 1 a la hora de dar sus preferencias electorales

Noticias relacionadas Cospedal mira desde Sevilla hacia Castilla-La Mancha y no renuncia a que el PP vuelva a gobernar Cospedal no demuestra gran entusiasmo por ser candidata en 2019... ni en dejar de serlo Temas relacionados ELECCIONES 2019 Castilla-La Mancha Cospedal Junta de Comunidades El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha considerado que su antecesora en el cargo y actual ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, "está obligada por su tierra" a volver a presentarse a las elecciones autonómicas de 2019.



En una entrevista en Televisión Española, García-Page ha insistido en que él es el "principal interesado" en que Cospedal sea la candidata del PP en su Comunidad Autónoma, tras lo que ha recordado que cuando perdió la Presidencia de la región "no se quedó en Castilla-La Mancha" para liderar la oposición.



Para García-Page, cualquier candidato que no sea Cospedal será "un segundón o un tercerón", tras lo que ha añadido que tiene "especial motivación" en jugar el "partido de vuelta" de un cara a cara que en su primera edición le dio la Presidencia pese a perder en votos contra el PP.



Sobre las encuestas conocidas en las últimas semanas que otorgan al PSOE ventaja sobre el PP, ha dicho que le sirven para refrendar su "intuición" de que las cosas van bien para su Gobierno.



En todo caso, ha alertado de que el "terreno" es "muy deslizante", y pese a que si las elecciones "fueran mañana" el PSOE "tendría un resultado muy bueno", las encuestas "fallan" y no tienen una "durabilidad más allá de un mes".