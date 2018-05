Page: “Si un ciudadano tiene que ser tratado en un hospital catalán, se le debe hablar castellano”

“Los insultos de Torra no se los acepto a nadie”, ha abundado el presidente de Castilla-La Mancha

Temas relacionados Castilla-La Mancha García-Page Junta de Comunidades Sanidad España Hoy en Elche de la Sierra (Albacete)



García-Page asegura que detrás del independentismo catalán sólo hay “puro egoísmo” y ansias de privilegios



El presidente regional ha vuelto a criticar los insultos “y comentarios racistas” vertidos por el nuevo presidente de la Generalitat, Quim Torra, a todos los españoles, una actitud –ha garantizado- “que no acepto por parte de nadie”.



Elche de la Sierra (Albacete), 16 de mayo de 2018.- El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha asegurado hoy que “detrás de los insultos” y del independentismo catalán, solo hay “puro egoísmo” y ansias de privilegios. De esta forma, se ha preguntado por qué cuando llegó la crisis económica “algunos sacaron la bandera del independentismo”.



Durante el acto de colocación de la primera piedra del nuevo Centro de Salud de Elche de la Sierra (Albacete), García-Page ha acusado al independentismo de querer “más privilegios, más derechos, mejor Sanidad y Educación”, y ha recordado a los profesionales sanitarios, independientemente de si hablan “inglés, rumano o catalán, que pueden acceder a las plazas sanitarias porque en Castilla-La Mancha estamos ampliando nuestra red, y queremos a los mejores médicos”.



Además, García-Page ha argumentado que si mañana un ciudadano tiene que ser tratado en un hospital catalán, se le debe hablar en castellano, “porque no se trataría con justicia ni igualdad a una ciudadano que paga su sueldo con sus impuestos”.



Por otro lado, ha vuelto a criticar los insultos “y comentarios racistas” vertidos por el nuevo presidente de la Generalitat, Quim Torra, a todos los españoles, una actitud –ha garantizado- “que no acepto por parte de nadie”.