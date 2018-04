Page va más allá de las próximas elecciones con el nuevo Plan de Empleo de Castilla-La Mancha

Temas relacionados Economía García-Page Junta de Comunidades El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha presentado los datos de una nueva estrategia en torno al Plan de Empleo y Garantía de Rentas de su Gobierno, el cual pretende crear un total de 60.000 empleos en los próximos tres años con la previsión de invertir un total de 335 millones de euros.



Este acuerdo, firmado en la sede del Gobierno regional de la capital toledana con los dirigentes de CCOO, UGT y Cecam --Paco de la Rosa, Carlos Pedrosa y Ángel Nicolás--, sucede al primer Plan Extraordinario de Empleo del Ejecutivo autonómico, que ha servido para crear 52.000 empleos.



Este plan conllevará medidas específicas para colectivos vulnerables y parados de larga duración, dando continuidad a las ayudas presentes en el plan precedente para contratar a personas que han agotado prestaciones, medidas para el colectivo de mayores de 45 años, el Plan 'Garantía + 55' o un nuevo Decreto Joven.



TRES EJES Y NUEVE MEDIDAS

Por su parte, la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha explicado que este plan se ha articulado en torno a tres ejes y nueve medidas. Así, el primer eje, dedicado a "oportunidades y empleo de garantías", estará conformado por tres medidas, la primera de ellas conformada por ayudas a la contratación de personas que han agotado la protección por desempleo, cuya orden de bases estará publicada "la semana que viene" y que, con 52 millones de presupuesto, tendrá un alcance de 11.000 beneficiarios. Además, esta primera línea contemplará una reserva del 25% para los beneficiarios del Plan de Garantía de Rentas, una reserva que, en anteriores convocatorias, "permitió la contratación de 2.213 personas".



Además, este primer eje tendrá una segunda medida, que abordará la puesta en funcionamiento de módulos de formación y empleo para desempleados de más de 45 años en materias como patrimonio, vivienda social, eficiencia energética o reforma de servicios públicos. Finalmente, la tercera línea será el Programa Garantía +55, que, según la consejera, ha permitido la contratación de 4.000 personas desde que se puso en marcha.



TRANSICIÓN PARA EL EMPLEO

El segundo eje del Plan de Empleo y Garantía de Rentas tratará la "transición para el empleo". A este respecto, Franco ha destacado el Contrato Joven, aprobado este martes en el Consejo de Gobierno y que destinará 7,2 millones de euros para permitir la contratación de 1.400 jóvenes.



Asimismo, este segundo eje también incluye dos nuevas medidas. Una de ellas es la creación de una nueva bolsa de primer empleo para jóvenes cualificados, que tiene como misión facilitar que los jóvenes puedan "desempeñar una actividad profesional sin caer en el círculo vicioso de no haber tenido una experiencia profesional", mientras que la otra es un cheque de transición al empleo ordinario, dirigido a parados de larga duración y que consistirá en un cheque personal para los beneficiarios del plan que permitirá obtener a una subvención a las empresas que contraten a estas personas durante los doce meses siguientes a su participación en este plan.



Por su parte, la consejera ha destacado que el tercer eje es "totalmente novedoso" y su objetivo es "intentar redondear" las iniciativas puestas en marcha para conseguir "estabilidad" en el empleo. La primera de las medidas incluidas en él es el fomento de la contratación indefinida dirigida a parados de larga duración, en especial a mujeres y mayores de 55 años.

Además de esta medida, se incluye una línea que contempla ayudas a la transformación de contratos temporales a indefinidos y otra para convertir contratos a tiempo parcial en otros a jornada completa, que también tendrá en el punto de mira a las mujeres, ya que "está sobre la mesa que tres de cada cuatro contratos a tiempo parcial son ocupados por mujeres.



"UN DOCUMENTO CLAVE" PARA PAGE

García-Page ha destacado este documento "como clave", aseverando que hará que en el resto del país "se pregunten la razón por la que aquí ya son tres años pactando todo lo relevante para la recuperación social".



El líder del Ejecutivo ha celebrado que la región "está creciendo" en indicadores como la creación de empresas en el primer trimestre "mientras la media nacional baja".

"Esto me permite decir lo que planteamos desde el primer día, que la recuperación económica tiene que ser global y fundamentalmente desde el ámbito privado, lo que se complementa de políticas públicas", ha enfatizado, resaltando que en Castilla-La Mancha hay un "máster en diálogo y en consenso social".



El líder del Ejecutivo ha defendido que su plan "recoge todos los nichos" del mercado, razón por la cual "sigue teniendo priorirades como la contratación femenina, de gente joven y de colectivos que más tiempo llevan en el paro".

Y todo ello, se verá "acentuado" con la futura Ley de Garantías Ciudadanas, que vendrá a "consolidar" estas medidas en favor del empleo y la garantía de rentas.



CCOO Y UGT CELEBRAN EL "ENTENDIMIENTO" Y LA DEFENSA DE LOS VULNERABLES

El secretario general de CCOO, Paco de la Rosa, ha tomado la palabra en el acto para afirmar que "uno de los elementos más importantes del diálogo social es tener la capacidad de concretar algo tan importante" como este pacto, el cual supone "la máxima expresión del entendimiento de los agentes sociales con un Gobierno".



Según ha dicho, el precedente en el tiempo era "muy complicado", por lo que este diálogo social "es una obligación" de todos para "poner el foco en las personas".

En palabras del secretario general de CCOO, este plan "se quiere centrar en esas personas con especiales dificultades para encontrar un puesto de trabajo", así como en colectivos como los jóvenes, "la generación mejor preparada y que sin embargo tiene que dejar su tierra".



De su parte, el secretario general de UGT, Carlos Pedrosa, ha arrancado su discurso teniendo palabras para las críticas vertidas por el PP antes de conocer el contenido de este pacto. "El PP dice que los empresarios firman estas cosas porque son educados. Pero nosotros firmamos porque este plan de empleo viene a solucionar y a paliar de forma inmediata muchas carencias".



En su opinión, ejes como el apoyo a los mayores de 55 años para solucionar su desempleo ha reconocido que vendrá a ayudar a un sector "en riesgo de quedarse fuera" del mercado laboral para siempre.



"Me gustaría que se abriera un debate sobre la miseria de pensiones y salarios", ha dicho Pedrosa, quien se ha sumado a la opinión de su homólogo de CCOO para celebrar este acuerdo.



NICOLÁS: "ESTE ES EL CAMINO SOBRE EL QUE TENEMOS QUE ASENTARNOS"

El presidente de la Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha, Ángel Nicolás, también ha rebatido la opinión del PP de que viene a suscribir este pacto "por educación". "Nosotros trabajamos para favorecer el desarrollo de la actividad empresarial y este es el camino sobre el que tenemos que asentarnos. No vengo por educación, que también. Vengo porque estoy encantado".



Para el líder de la patronal, este plan "viene de un acuerdo, de una negociación y de un pacto", tras lo que ha lamentado que Cecam tenga que "andar justificando porqué firma o no firma".



Entre las razones que ha esgrimido para rubricar este pacto, ha defendido que está de acuerdo con sus "compañeros de viaje" en el objetivo de esta estrategia. "Estamos de acuerdo porque recoge cuestiones interesantes que hemos planteado, que no existían. A diferencia del Plan de Empleo anterior, hoy sí que contempla una participación de las empresas de la región".



Por ello, ha considerado que el plan recoge el papel de creador de empleo del empresario. "Para que quede clara nuestra firma, hay ejes nuevos con respecto al plan anterior que afectan a las empresas", ha celebrado.