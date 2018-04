Page ve “inaceptable” el voto particular de un juez sobre “La Manada”

Archivos relacionados García-Page, sobre la sentencia de La Manada. (Tamaño: 777,7 kb.) Temas relacionados Araceli Martínez García-Page Maltrato Violencia de género El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha tachado como "inaceptable" el voto particular del magistrado de la Audiencia de Navarra Ricardo González en la sentencia contra 'La Manada' conocida la pasada semana, al tiempo que se ha mostrado confiado en que esta sentencia se "corregirá" en el futuro en nuevas instancias judiciales tras los oportunos recursos.



Así lo ha puesto de manifiesto tras presentar la aprobación del anteproyecto de ley contra la violencia machista que su Ejecutivo está impulsando esta legislatura, y cuyo borrador ha aprobado este lunes el Consejo de Gobierno.



En todo caso, el titular del Ejecutivo castellano-manchego ha dicho que "el respeto a las decisiones judiciales" no significa no poder pronunciarse sobre las mismas.