Page ya habla del “monaguillo de Cospedal” a la vez que alude a Podemos con suma frialdad

Temas relacionados Ciudadanos Podemos PP PSOE Castilla-La Mancha Cospedal García-Page Junta de Comunidades Vicente Tirado A doble página ha aparecido este lunes Emiliano García-Page en la edición nacional y de papel del diario "El Mundo". Aunque se le concede la mayor relevancia a sus opiniones e impresiones sobre política nacional, también se dedica un "despiece" a lo puramente regional, con la vista puesta en las elecciones del próximo año.



Son pocas preguntas, pero con sustanciosas respuestas, como la alusión poco velada a Vicente Tirado, al que se le atribuye la condición de "monaguillo" de Cospedal. También es reveladora la extrema frialdad y distancia con la que se refiere a Podemos, su socio de gobierno, con dos consejeros en el Ejecutivo que preside.



A continuación, reproducimos las preguntas y sus respuestas:



El PSOE lleva 10 años sin ganar las autonómicas en Castilla-La Mancha, aunque usted gobierne. ¿Invertirá esa tendencia en 2019?

Sí, con claridad. En democracia, las elecciones las gana quien consigue el objetivo para el que se presenta y yo quería ser presidente. Mi Gobierno tiene mayoría en las Cortes. Seremos el partido más votado. Si se presenta Cospedal, más.



¿Es su adversaria preferida?

Sin duda. Pero no lo digo cínicamente. Está en la obligación de presentarse. Se presentó diciendo que se quedaría como jefa de la oposición y en seis meses se fue. Lo razonable y lógico es que se presente ella como presidenta del PP regional. Es más honesto presentar a quien manda que a un monaguillo.



Si PP y Ciudadanos tienen más diputados tras las próximas autonómicas, ¿gobernarán?

No depende de mí. Ciudadanos tuvo motivos fundados para vetar a Cospedal como presidenta del Congreso y eso tiene algo que ver con la huella que dejó en Castilla-La Mancha en sólo cuatro años.



¿Cómo funciona su Gobierno con Podemos?

Considerando que es sólo un acuerdo sobre un presupuesto, bien.



Podemos gobierna con usted. Tiene un vicepresidente y un consejero.

Sí, pero no es un acuerdo de gobierno. Yo tuve un pacto de investidura. Podemos rompió y hoy no lo tenemos. Tenemos un acuerdo para desbloquear un presupuesto. Y funciona. No hay más.