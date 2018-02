Para Podemos, cambiar la Ley Electoral en Castilla-La Mancha sólo requiere “ponerse las pilas”

Temas relacionados ELECCIONES 2019 García Molina Podemos PP PSOE El secretario regional de Podemos, José García Molina, se ha mostrado convencido este lunes de que "si se ponen las pilas y se trabaja de verdad" hay tiempo para poder reformar la Ley Electoral, una reforma que ha de ser "integral" y que implica la modificación del Estatuto de Autonomía, para blindar, entre otras cuestiones, el agua.



De este modo se ha pronunciado el líder regional de Podemos, preguntado sobre esta cuestión durante la presentación en Toledo de la '9/19. Medidas para gobernar'.



García Molina, que ha recordado que estas dos cuestiones estaban en el programa electoral con el que Podemos concurrió a los comicios del 2015, en el pacto de investidura suscrito con el PSOE, ha dicho que este asunto sigue estando en su "imaginario".



El líder regional de Podemos ha señalado que el abordaje de la modificación de esta ley no puede ser "solo y en aislado", pues ha de ser integral y pasa por tres patas: el blindaje de los derechos sociales y del agua como derecho, la reforma de la financiación autonómica y la de ley electoral regional, "que es la más desproporcionada de toda Europa".



"Me parece que hacer solo la reforma electoral es una cuestión que interesa únicamente a los partidos. Este asunto lleva encima de la mesa desde el 2015 y durante todo este tiempo desde Podemos llevamos diciendo: vamos. Si nos ponemos las pilas y trabajamos de verdad hay tiempo y parece que hay consenso y números" para que la modificación del Estatuto pueda ver la luz en el Congreso de los Diputados.



Preguntado sobre posibles confluencias de cara a las elecciones de 2019, luego de precisar que Podemos "es ya un confluencia", ha defendido que la idea de la formación morada, "más allá de las sopas de siglas", es hablar con todo el mundo que lleve a cabo medidas parecidas a las suyas.



Sobre su intención de concurrir como candidato a los próximos comicios, el líder regional de la formación morada ha respondido que su "intención es que 9/19 esté en marcha en 2019".



"Todo el mundo esta preocupado por las elecciones y yo por que a Castilla-La Mancha le vaya mejor. Queda un año y parece que no pasa nada. Estoy cero preocupado por eso. Me preocupa más la ley de participación Ciudadana, la Ley de Garantías, la de Bienestar Animal y la de violencia de género. No hay decisión tomada, se tomará cuando llegue el momento", ha concluido.