Parte de Ahora Guadalajara registra el partido a su nombre sin contar con Izquierda Unida

Un golpe de mano es, según la deficinión del Diccionario Oxford, una "acción inesperada y gestada en secreto que cambia la situación en provecho de quien la ejecuta". Pues exactamente así es como se vienen tomando desde hace semanas en Izquierda Unida el hecho de que personas ajenas a esa formación, y sin su conocimiento, hayan registrado ante el Ministerio del Interior el partido político denominado "Ahora Guadalajara".



De nada ha servido que Izquierda Unida participe en el grupo municipal bajo esa denominación desde 2015, elecciones municipales en las que consiguieron cuatro concejales y tras la que a punto estuvieron de dar un vuelco radical a la Corporación. Después de la sorpresa de estos últimos acontecimientos ha llegado la irritación, que se mantiene, y acto seguido, una desconfianza que no deja de crecer.



Según ha podido confirmar LA CRÓNICA DE GUADALAJARA, "Ahora Guadalajara" es desde el 11 de enero de 2018 un partido político, formalmente de ámbito territorial provincial pero de clara vocación local por la intención de quienes lo han registrado. Su representante legal en ese acto fue Miriam Agudo Yélamos, quien ha aparecido públicamente en apoyo de las posiciones anticapitalistas de David Llorente en Podemos.



El domicilio social del partido Ahora Guadalajara está ubicado en la calle Benito Hernando. Para evitar cualquier tentación de duda, el logotipo registrado es el mismo que utiliza el grupo municipal de Ahora Guadalajara, integrado por dos "ges" simétricas e invertidas entre sí. La web también es la propia de la plataforma que dio origen a la formación.



Ajena a esta iniciativa no ha sido Susana Martínez, la concejala que comparte con José Morales la mayor presencia pública dentro del grupo municipal. En declaraciones a este periódico, la conocida edil así lo ha reconocido, considerando que se hizo "como prevención" y "para que se le dé utilidad" ante el cada vez más inminente horizonte electoral. Martínez ha insistido a este diario que "el nombre está encima de la mesa para los procesos que se quieran", aunque ha reconocido que "falta llegar a un acuerdo".



Mientras, desde Izquierda Unida prefieren mantener silencio. Todas las fuentes consultadas han coincidido en ese criterio de discreción. No obstante, con las distintas versiones aportadas se puede certificar lo grave de la situación creada, al menos desde la perspectiva de IU, formación que ya lo ha expuesto internamente en alguna de sus asambleas. Queda por ver cuál será su decisión y cómo y cuándo se hará pública.



El diccionario de la Real Academia Española contempla una segunda acepción para "golpe de mano", más rotunda incluso que la primera, que es similar a la que encabeza esta información. Según la RAE, golpe de mano es también "una acción violenta e inesperada, como un robo, un asalto, etc." A la vista de los comentarios privados que pueden oírse de algunos significados compañeros de Alberto Garzón en Guadalajara, muchos de ellos estarían más de acuerdo con esta definición que con la primera.