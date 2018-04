Pasean a una eurodiputada sueca por el río para cuestionar un proyecto del Ayuntamiento

Temas relacionados Ahora Guadalajara Ayuntamiento de Guadalajara Susana Martínez Agua Ecologismo Ecologistas en Acción Medio Ambiente Representantes de EQUO-CLM, del grupo municipal Ahora Guadalajara, de Ecologistas en Acción Guadalajara y de algunas asociaciones vecinales de la ciudad han recurrido a una eurodiputada sueca, Bodil Valero, para criticar que el Ayuntamiento de Guadalajara dedique algo más de un millón de euros, procedentes de fondos europeos, en una actuación en el río Henares, al considerar que se hará sobre una zona potencialmente inundable y que por eso es rechazable.



Bodil Valero, particularmente activa en asuntos referidos al Sahara Occidental, cuestionó a finales de febrero ante la Comisión Europea, a propósito de los raperos Valtònyc y de Pablo Hasèl entre otros casos, que España esté cumpliendo con la legislación europea en materia de libertad de expresión. Su pregunta, literalmente, fue la siguiente:

Asunto: Amenaza a la libertad de expresión en España



Esta semana, el rapero mallorquín Valtònyc ha sido condenado a tres años y medio de prisión por el Tribunal Supremo español por los delitos de enaltecimiento del terrorismo y calumnias contra la Corona en las letras de sus canciones. Esta misma semana, un tribunal ha ordenado el secuestro de un libro, titulado «Fariña», que pone de manifiesto los vínculos de algunos políticos con el narcotráfico, y ha frenado su impresión y su comercialización. Por otro lado, una exposición sobre los presos políticos en España ha sido retirada de la Feria Internacional de Arte Contemporáneo de Madrid (ARCO). Asimismo, el rapero Pablo Hasél, acusado de un delito de injurias contra la Corona y el Estado, se encuentra a la espera del resultado de su juicio y podría ser condenado a una pena de prisión.



El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dictaminado que el artículo 490 del Código Penal español, que protege a determinadas instituciones de las ofensas públicas, no está en consonancia con el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Este artículo permanece invariable y constituye la base jurídica de los casos mencionados.



¿Considera la Comisión que la Ley española 4/2015 y el Código Penal español están plenamente en consonancia con los artículos 11 y 12 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea?

Visita por la margen del río Henares

Los anfitriones llevaron a la eurodiputada sueca hasta el propio río Henares a su paso por la ciudad para que comprobara sobre el terreno, a finales de marzo, la situación río Henares a su paso por la capital, donde el Ayuntamiento de Guadalajara ha anunciado un proyecto más de un millón de euros, provenientes de los fondos europeos destinados a la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (EDUSI). Será en la margen derecha del Río Henares entre el Puente Árabe y el puente de Los Manantiales, en una zona situada entre el río y la mota.



Para la concejala de Ahora Guadalajara Susana Martínez “no podemos hacer esta intervención en una zona que es cauce del río, pues, cuando hay crecidas, el agua se lo lleva todo. No tiene sentido asfaltar, poner farolas, bancos, mesas, columpios, ajardinar y amueblar la orilla de un río, porque sería como ir echando billetes y que se los lleve la corriente”, ha comentado, en la l'nea con lo que ya expuso en un reciente pleno municipal.



Desde Ecologistas en Acción, Alberto Mayor ha lamentado que “el Ayuntamiento no ha tenido en consideración a nuestra organización a la hora de priorizar este proyecto o preguntar por otras actuaciones más necesarias”, lo que a su juicio supone incumplir los requisitos de transparencia y participación que deben regir este tipo de proyectos ambientales europeos.