Patrick Nogueira no se sentará en el banquillo por la matanza de Pioz hasta después del verano

Noticias relacionadas El tío del asesino confeso de Pioz: “Si sale de la cárcel, estará más furioso y volverá a matar” Temas relacionados Pioz Juzgados Sucesos El Fiscal Jefe de Castilla-La Mancha, José Martínez Jiménez, se ha desplazado este miércoles hasta Guadalajara, donde ha comparecido en rueda de prensa para recapitular sobre lo ya sabido sobre el caso de la matanza ocurrida en Pioz en 2016, cuando fueron asesinadas cuatro personas por un familiar. También ha apuntado algunas novedades, como el retraso en la vista del juicio, que inicialmente se pensaba haber llevado a cabo a principios de este año.



Una vez terminada la instrucción de este mediático sumario e incluso con la petición de penas ya en firme por parte de la Fiscalía, la causa del retraso no está más que en la propia actividad de la Audiencia Provincial, que tiene aún pendiente de celebración otros dos juicios con jurado popular.



En consecuencia, como ha ratificado la fiscal jefe de Guadalajara, Rocío Rojo, hasta septiembre u octubre, cuando menos, no se podrá sentar en el banquillo a Patrick Nogueira. Cuando lo haga, además, lo hará por espacio de unas dos semanas. Ese es el tiempo estimado para que comparezcan ante el tribunal y ante el jurado, en vista pública, la veintena de personas que deberán testificar.



Rojo ha planteado una petición de 20 años por cada uno de los dos adultos y dos penas de prisión permanente revisable por cada uno de los menores de edad. Con la ley actual en la mano, si el acusado fuera condenado en esos términos, no podría ni barajarse su puesta en libertad antes de los 30 años de prisión, aunque a partir de los 22 años efectivos sí cabría considerar el beneficio del tercer grado, siempre y cuando no hubiera duda alguna sobre su reinserción. En las últimas semanas, toda la oposición parlamentaria parece estar de acuerdo en derogar cuanto antes el artículo 78 bis y lo que entraña, dejando hasta ahora solo al PP en su defensa de la condena permanente revisable.



Sobre el asesino confeso, el fiscal jefe de Castilla-La Mancha no ha tenido dudas al afirmar que se trata de un sujeto que presenta "gran posibilidad de reiteración delictiva". Además, ha destacado que, a efectos penales, "el psicópata no es un enfermo", admitiendo que este individuo presenta una psicopatía clara en su falta de empatía, acreditada no sólo por los hechos que se le atribuyen sino por las valoraciones que se le han hecho durante la instrucción del sumario.