Piden la convocatoria urgente del Comité de Seguridad del Sescam tras la agresión de Camarena

Noticias relacionadas Al borde de la muerte el médico agredido por el hijo de un paciente en un pueblo de Toledo Temas relacionados Sanidad Sucesos El Sindicato Médico de Castilla La Mancha CESM-CLM ha exigido la convocatoria urgente del Comité de Seguridad y Salud del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), así como la del Observatorio frente a las agresiones, para adoptar medidas urgentes que den "una protección real y eficaz" a los profesionales, evitando que agresiones como la que se ha producido este jueves en Camarena vuelvan a ocurrir.



En un comunicado, han manifestado su "más enérgica condena ante la brutal agresión sufrida por un compañero en el Centro de Salud de Camarena, en la provincia de Toledo, cuando realizaba su labor asistencial", considerando "prioritario" que se implanten medidas de prevención urgentes que consigan evitar las agresiones contra los facultativos.



"Exigimos a la administración por enésima vez que ponga de manera urgente en marcha el Plan General de Prevención de Riesgos Laborales frente a las agresiones, con sus protocolos de actuaciones correspondientes y que éste Plan esté dotado presupuestariamente para implementar los recursos materiales (botón del pánico, cámaras, habitación del pánico.) y humanos (vigilantes de seguridad), necesarios para garantizar la integridad física de los facultativos", ha manifestado el sindicato.



Igualmente ha exigido que el Sescam se persone como acusación en todos y cada uno de los casos de agresiones tanto verbales como amenazas y físicas.



El Sindicato Médico se ha puesto a disposición del compañero agredido y sus familiares para resolver las distintas demandas que puedan precisar.



CSIF quiere agentes de seguridad en algunas visitas domiciliarias

El sindicato CSIF ha pedido al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha que recupere el Plan Perseo de actuación en casos de posible violencia, para que agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado acompañen a los facultativos sanitarios en casos de posible violencia.



CSIF, en nota de prensa, ha reaccionado de este modo tras la agresión sufrida esta madrugada por el médico de guardia del Centro de Salud de la localidad toledana de Camarena en un domicilio particular en el que iba a asistir a un hombre de 59 años que presuntamente había sido agredido por su hijo en estado de embriaguez.



"El facultativo acudió al domicilio, acompañado por una enfermera que, afortunadamente, pudo protegerse de la agresión. Todo parece indicar que el joven agredió al médico con una vara de hierro en la cabeza, por la que ha sufrido un traumatismo craneoencefálico, del que ha tenido que ser intervenido quirúrgicamente y cuyo pronóstico es muy grave", han lamentado.



Por ello, y tras esta nueva agresión, el sindicato ha instado al Sescam a recuperar el Plan Perseo firmado con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el año 2005 para casos de posible violencia, que "nunca se llegó a poner en marcha".



"El plan tendría que activarse cuando tenemos sospechas de violencia en el domicilio al que tenemos que acudir. Bien porque la llamada al servicio de urgencias nos ha alertado o bien porque ese domicilio ya está en un listado de 'pisos violentos'", ha añadido.



"En ese momento y tras recibir la llamada de asistencia sanitaria, se daría parte a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que fueran ellos los primeros en entrar en el domicilio y acompañasen en todo momento a los sanitarios, para evitar estas agresiones o, al menos, prevenirlas".



Pero desde este sindicato han criticado que el protocolo nunca se ha llegado a poner en marcha "por falta de dotación económica", por lo que CSIF ha instado al Sescam a recuperarlo del cajón en el que se halla, con el objetivo de garantizar la seguridad de los sanitarios.



"Sería muy importante también hacer una gran campaña mediática para que los ciudadanos se concienciaran de que agredir al personal sanitario es motivo de una sanción grave con pena de cárcel, vamos que no les va a salir gratis.

Asimismo, sería necesario también que el Sescam se personase en todos y cada uno de los casos de agresión, como acusación particular", ha concluido.