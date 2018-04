Podemos, PSOE y PP reclaman compresas y tampones más baratos desde las Cortes de Castilla-La Mancha

El pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha ha aprobado por unanimidad una Proposición No de Ley impulsada por el Grupo Parlamentario de Podemos en la que solicitaba tomar medidas ante lo que considera una 'tasa rosa' que incrementa el precio de los productos femeninos, propuesta que recogía medidas como defender ante las instancias europeas la rebaja del 4% del Impuesto de Valor Añadido en los productos de higiene íntima de las mujeres.



La diputada de Podemos María Díaz, que ha estrenado el debate teniendo palabras de crítica por la sentencia impuesta por la Audiencia Provincial de Navarra a los cinco miembros de 'La Manada', ha expuesto algunos datos que muestran la desigualdad de precios por servicios orientados a mujeres con respecto a los hombres.



En esta línea, ha criticado que estos productos estén gravados con un IVA "igual que el del caviar". Además, ha hablado de perfumes, servicios de peluquería, productos de afeitado o tintorerías, sectores todos con "una diferencia de precios notable" y ante lo que hay que resaltar que se trata de productos "de misma marca y categoría".



En su opinión, hay una 'tasa rosa' consistente en un aumento "inexplicable y oculto" que experimentan productos y servicios "sólo por estar orientados al público femenino".

Según ha dicho, el sobreprecio no sólo se deja ver en productos relacionados con la higiene. "En ocasiones, el mismo producto de color rosa es más caro. Es un tributo oculto y descontrolado que grava a la mujer por serlo", ha insistido.



"Resulta evidente que hay una problemática en torno a esta cuestión y que afecta a derechos de la mujer y de los consumidores. Todos tenemos derecho a recibir información veraz y adecuada de los productos y servicios que adquirimos", ha manifestado.



La Proposición No de Ley de Podemos, que ha salido adelante con los votos de todos los grupos, también pide elaborar un informe sobre la existencia de esta 'tasa rosa', regular y legislar la promoción a los establecimientos que no la apliquen, así como promover una campaña de visibilización de estos locales o promover un Código de Buenas Prácticas en torno a este extremo.



La diputada del PSOE Pilar Cayado, que se ha sumado en nombre de su Grupo Parlamentario al rechazo a la sentencia contra 'La Manada', ha dicho en su intervención que la "discriminación" hacia la mujer se deja notar también en la cesta de la compra.



Por ejemplo, ha dicho que las mujeres pueden llegar a pagar hasta un 170% más que los hombres en productos como las cuchillas de afeitar, que son "exactamente iguales" a excepción del color. "Unas son azules, otras son rosas".



En este punto, ha criticado que el gasto mensual fijo de las mujeres derivado de la menstruación se lleve por delante "miles de euros" en higiene íntima.



PP LA APOYA PERO MANDA UN "RECADO" A PODEMOS

La diputada del PP Pilar Martínez ha coincidido con las diputadas que le han precedido y ha mostrado su "indignación" por la sentencia de la Audiencia de Navarra contra 'La Manada'. Tras poner de manifiesto esta postura, ha criticado que la proposición de Podemos no incluya productos como pañales, que también son "de primera necesidad para niños y mayores".



"En todo caso, votaremos a favor", ha dicho, resaltando que el PP "apoya todas las medidas beneficiosas para la ciudadanía vengan de donde vengan", al contrario de lo que en su opinión hace el Grupo Podemos.



Ha dicho en este punto que esta medida es algo a lo que "ya se ha adelantado el PP" a nivel nacional. "Siempre estaremos de lado de los ciudadanos. Por eso fuimos los más votados", ha finalizado.