Por un Carnaval sin agresiones sexuales

El Gobierno regional ha hecho un llamamiento a la concienciación frente a las agresiones sexuales y a la violación en cita de cara a este fin de semana en el que se celebra el Carnaval, donde en ocasiones se llevan a cabo este tipo de actos "que vulneran los derechos humanos, siendo unas de las formas de violencia de género que más predominan entre la juventud".



Desde el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, en nota de prensa, han querido recordar que la violación en cita se define como una agresión que ocurre en encuentros pactados con un amigo, conocido, con alguien a quien se acaba de conocer o, incluso, con quien ya se ha mantenido una relación sexual consentida. De hecho, más del 80 por ciento de las mujeres y chicas agredidas conocía a su agresor

Por este motivo, ha insistido en que las chicas no deben sentirse obligadas a mantener relaciones sexuales con independencia de lo que hubiera pasado con anterioridad, siendo el único responsable de una violación en cita el agresor.



El Gobierno regional considera necesario que los jóvenes identifiquen que este comportamiento es violencia de género y que debe ser denunciado. Para ello, durante los meses estivales se lleva a cabo la campaña 'Sin un Sí, es No', campaña pionera en España, con el objetivo de hacer pedagogía social y poder transmitir, en el propio medio en el que se desenvuelve la gente más joven, mensajes de empoderamiento para las chicas y para los chicos nuevos modelos de masculinidad.



"Durante estas jornadas festivas, no debemos olvidarnos de prevenir y sensibilizar contra la violencia de género, sobre la importancia de la respuesta ciudadana contra las agresiones sexistas", han insistido.



Ante cualquier situación o duda relacionada con la violencia de género, el Instituto de la Mujer recuerda que está a disposición de las mujeres y del resto de la sociedad la línea de atención telefónica 900 100 114 y el teléfono estatal 016.