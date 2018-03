Por un puñado de euros

Temas relacionados Economía Opinión Vamos a hacer caso al nombre de esta sección y a resumirlo todo en muy pocas palabras. Tanto es así, que reproduciremos tan solo, literalmente eso sí, algunas de las que dijo Emiliano García-Page este lunes en el gélido interior de una nave de logística de Cabanillas del Campo:

"Después de la reforma laboral hay mucho trabajo esclavo, pero la mayor esclavitud es no tener trabajo".

Debió ser en ese preciso momento cuando a nuestro fotógrafo se le cayó la cámara hacia los pies de los trabajadores que escuchaban, se supone que atentos, al presidente de Castilla-La Mancha.



En pocas palabras: ¿Habrá que insistir mucho para que caigamos en la cuenta de que el conflicto no está entre hombres y mujeres ni entre españoles y catalanes sino entre los que tienen dinero sobrado para vivir y quienes se levantan cada día para ganar a final de mes un salario de mierda que no da ni para malvivir?



Al lado de García-Page, el empresario hacía como que escuchaba. Y sonreía.