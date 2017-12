PP y PSOE se tiran el terremoto a la cabeza

Noticias relacionadas Page se apoya en el terremoto de este miércoles para pedir que se olviden del cementerio nuclear Temas relacionados Medio Ambiente Residuos Guadalajara (Provincia) Tras el terremoto registrado en la localidad alcarreña de Yebra este miércoles, el portavoz del PP en Castilla-La Mancha, Lorenzo Robisco, ha considerado que para nada afecta a la zona de Villar de Cañas (Cuenca) donde está prevista la instalación del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares; mientras que para el diputado del PSOE Miguel González Caballero este temblor viene a demostrar que la elección de la localidad conquense para el silo "es un error".



En primer lugar, Robisco ha asegurado en rueda de prensa que la ubicación decidida para el ATC se ha decidido en base a criterios técnicos, por lo que ha pedido a dirigentes del PSOE y al presidente autonómico, Emiliano García-Page, que "no hagan el ridículo" intentando vincular el terremoto con la idoneidad del emplazamiento previsto.



"El presidente tendría que tener la obligación de respetar decisiones y no entorpecer ni engañar. El ATC está previsto en Villar de Cañas y deberá salir adelante aunque él ponga palos en las ruedas", ha dicho.



Por su parte, el socialista Miguel González Caballero ha abundado en una rueda de prensa posterior en que no sólo el terremoto pone en duda la idoneidad de la elección de Castilla-La Mancha para albergar el silo, sino que este temblor se suma a "lo que dicen los geólogos y el Consejo de Seguridad Nuclear en sus informes más recientes".



"Dicen que hay incoherencias, datos anómalos y técnicas poco realistas, además de riesgo de filtraciones para los acuíferos de la zona", ha subrayado.