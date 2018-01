Problemas de limpieza en una calle de Guadalajara

Comentario (máx. 1500 caracteres - no utilizar etiquetas HTML)

05/01/2018 Problemas de limpieza.

Agradezco la publicación de esta queja sobre la suciedad en la calle Gustavo A. Becquer, de Guadalajara; mi única intención es contribuir a la solución de este grave problema que puede afectar a la salud pública, contando con todos: Gobierno Municipal y Oposición; solo quiero puntualizar que la fotografía de la calle que se adjunta no representa en absoluto la suciedad existente (sé que tal hecho no es intencionado). También he utilizado el buzón de Participación Ciudadana del Ayuntamiento; he recibido respuesta a los pocos días por parte del Concejal Delegado de Limpieza ... comunicándome que enviarían a un inspector municipal que corroborase mi queja; hoy he visto a un operario de la limpieza recogiendo basura. ¡Ojala haya continuidad! ¡Animaría a los vecinos de la zona a que facilitemos la labor de los trabajadores de la limpieza, a quienes reconozco su valía; y al Ayuntamiento, a hacer campañas eficaces con el mismo objetivo.



Un saludo