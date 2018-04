Propuesto el máximo trasvase posible para los próximos 3 meses

Noticias relacionadas Aquí tienes las claves para saber ya cuánta agua se van a poder llevar de Entrepeñas este martes Murcia pide explicaciones por los 400 millones que han pagado desde que está el trasvase La primera protesta contra el trasvase que está por venir no será en Guadalajara, sino en Toledo Ya son 12,7 ¡billones! de litros los que se han derivado por el trasvase Tajo-Segura en 39 años Temas relacionados Agua Trasvase Tajo-Segura Guadalajara (Provincia) La Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura ha realizado una propuesta técnica de tres trasvases durante los próximos 90 días que en total suman 60 hectómetros cúbicos de agua embalsada. Fuentes del Gobierno de Castilla-La Mancha han precisado a Europa Press que las transferencias se realizarían a razón de 20 hectómetros cúbicos en abril, mayo y junio respectivamente.



Lo decidirá el Gobierno

Por su parte, fuentes del Ministerio de Agicultura han precisado a Europa Press para LA CRÓNICA que tras la propuesta técnica es el Gobierno el que debe decidir si autoriza el trasvase y que, en caso de resolución positiva, ésta saldrá publicada en el BOE.



Reacción inmediata en la Junta

Por su parte, fuentes autonómicas lamentan que la notificación de este triple trasvase les haya llegado después de que se hiciera pública en medios de comunicación.

La consejera de Fomento, Agustina García Élez, ha calificado en Twitter esta decisión del Gobierno central como "un despropósito" y un "nuevo ataque al río". "No solo se confirma un nuevo trasvase, sino un triple trasvase del Tajo al Segura. Esto, es de nuevo un ataque al río #Tajo y a los intereses de #CLM @gobjccm", señala en esta red social.



Por encima de los 400 hectómetros cúbicos

Para autorizar el trasvase, la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura ha confirmado que la suma de los embalses de cabecera, Entrepeñas y Buendía, de los que depende el travase superan los 400 hectómetros cúbicos por lo que la situación pasa de nivel cuatro a nivel tres.



Se propone el máximo posible

La cantidad a trasvasar es el máximo posible por las normas de explotación que precisan que no se podrá superar los 20 hectómetros cúbicos, en un escenario denominado de "situación hidrológica excepcional". Esa cantidad máxima se puede autorizar "de forma motivada".



Casi un año sin derivaciones

El último trasvase desde los embalses Entrepeñas-Buendía (Tajo) al Segura se autorizó el 10 de mayo de 2017, por un total de 7,5 hectómetros cúbicos, ya que después de esa fecha los embalses bajaron de los 400 hectómetros cúbicos de agua almacenada. Esa es, precisamente, el límite que marca la posibilidad o no de trasvasar.



A 5 hectómetros de crecimiento al día

Entrepeñas y Buendía han ganado durante la pasada semana 35,35 hectómetros cúbicos en sus reservas y almacenan actualmente un total de 466,96, colocándose al 18,87 por ciento de su capacidad --que asciende a 2.474 hectómetros--, según los datos aportados por la Confederación Hidrográfica del Tajo.



En ese sentido, fuentes ministeriales explicaron a Europa Press para LA CRÓNICA que las reglas de explotación fijadas definen un mecanismo claro de aplicación en función del volumen almacenado en los embalses de Entrepeñas y Buendía, las aportaciones hídricas recibidas, los valores de consumo de referencia y los desembalses necesarios para atender a los usos de la cuenca cedente.



Por tanto, de autorizarse esta nueva transferencia, esta se acometería a lo largo del mes de abril, once meses después de la última.



LA REGLA DE EXPLOTACIÓN

Las reglas de explotación indican que en función de las existencias "conjuntas" de los embalses de Entrepeñas y Buendía a comienzos de cada mes establece los siguientes niveles mensuales con arreglo a los que se realizará o no los trasvases. El máximo anual total que se puede trasvasar en un año hidrológico es de 650 hectómetros cúbicos, 600 hectómetros cúbicos para el Segura y 50 hectómetros cúbicos para el Guadiana.



Para alcanzar situación de nivel 2, las existencias conjuntas de Entrepeñas y Buendía sean inferiores a 1.300 hectómetros cúbicos y sin llegar a los volúmenes de agua de nivel 3 y las aportaciones conjuntas registradas en los últimos doce meses sean inferiores a 1.200 hectómetros cúbicos. En esa situación, el órgano competente podría autorizar un trasvase mensual máximo de 38 hectómetros cúbicos.



Por su parte, la situación de nivel 1 llegará en caso de que las que las existencias conjuntas de Entrepeñas y Buendía lleguen a triplicar las actuales hasta ser iguales o superiores a 1.300 hectómetros cúbicos o cuando las aportaciones conjuntas entrantes a estos embalses en los últimos doce meses sean iguales o mayores que 1.200 hm3. En este caso, el órgano competente autorizará un trasvase mensual de 60 hectómetros cúbicos como máximo.