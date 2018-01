PSOE y Podemos se unen contra la propuesta del PP de auditar las listas de espera sanitarias

Temas relacionados Podemos PP PSOE Cortes de Castilla-La Mancha Junta de Comunidades Hospital de Guadalajara Listas de espera Sanidad El pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha ha acogido el debate de una Proposición No de Ley presentada por el Grupo Popular que pedía al Gobierno regional poner en marcha un sistema externo para auditar el estado real de la lista de espera sanitaria, petición rechazada por la suma de votos entre PSOE y Podemos, oposición que para el PP es "la prueba esencial" de que la Administración regional "miente" con los datos al respecto que publican todos los meses.



El diputado del PP Carlos Velázquez ha sido el encargado de defender esta Proposición No de Ley, y ha comenzado su intervención criticando el "complejo plan de maquillaje" del Gobierno regional para "falsear" los datos de personas esperando a ser atendidas en la sanidad castellano-manchega.



En su opinión, este extremo no es "ni ético, ni moral, ni legal", y tendría que servir para provocar el "cese fulminante" de los encargados de "diseñar este plan".



"Esta propuesta tiene el objeto de poner en marcha una auditoría para ver cómo se gestiona la lista de espera y cuáles son los números reales de pacientes esperando", ha argumentado, proponiendo que este estudio se haga de manera externa.



Por ello, ha pedido a los portavoces parlamentarios que "no hablen del pasado ni de Cospedal" porque sería "perder el tiempo y perder el respeto a las personas que están esperando". "Yo tampoco hablaré de la herencia recibida de manos del PSOE".



Para Velázquez, "lo que sí tiene valor es votar a favor para poner en marcha esta auditoría", ya que votar sí a la propuesta "es votar el apoyo a los pacientes y por un sistema sanitario que se está poniendo en serio riesgo".



Además, ha puesto ejemplos de "mentiras" en cuanto a la publicación de listas de espera, como son a su juicio la omisión de los datos de espera en la Unidad del Dolor --donde según Velázquez hay personas esperando hasta tres y cuatro años--; o la ausencia de datos de cirugía menor.

Para finalizar su primera intervención, ha pedido al consejero de Sanidad, Jesús Fernández, que deje su cargo: "Alégrenos la tarde, y váyase".



PODEMOS DESACREDITA LOS DATOS DEL PP: "DAN RISA"

La diputada de Podemos María Díaz ha arrancado su turno reconociendo al PP que "al menos, en esta ocasión", traen a la Cámara una propuesta novedosa.



Aceptando la petición de Velázquez y rechazando hablar del pasado, se ha ceñido a la propuesta concreta de los 'populares' para pedirles "un poco más de vergüenza" a la hora de hablar de Sanidad.



"En primer lugar, porque esta proposición contiene fundamentos y datos poco rigurosos y no contrastados. Dan hasta risa, señor Velázquez", le ha dicho al diputado del PP, aseverando que estos datos salen de la "chistera" del Grupo Popular.



Parafraesando el texto de la propia proposición no de ley, ha criticado que el PP hable de "meras sospechas" en el mismo. "Una sospecha no debiera ser suficiente para determinar unos hechos", ha enfatizado antes de preguntar "dónde están los datos y las pruebas" para estas afirmaciones.



"Ustedes hablan de datos que se publican y que no se publican, como si fueran datos de la 'Caja B' del Partido Popular", ha dicho desde la tribuna de oradores antes de invitar a los 'populares' a que vayan a los juzgados si de verdad mantienen estas "sospechas".



Para Díaz, el hecho de proponer un auditor externo para analizar los datos es muestra de que no confían en los profesionales sanitarios que ya trabajan en este ámbito. "No sé qué están tramando, pero se ve que sólo buscan el negocio", ha enfatizado.



En todo caso, sí que ha dicho al consejero de Sanidad que desde Podemos están "muy preocupados" por las listas de espera, por lo que le ha pedido que explique qué medidas, acciones y planes tiene el Gobierno a corto plazo para hacer disminuir las listas de espera.



PSOE CRITICA AL PP POR "ALARMAR Y DESPRESTIGIAR"

El encargado de fijar la posición socialista en este debate ha sido Miguel González Caballero, quien ha visto esta sesión como "una oportunidad" para darse cuenta de que, "a diferencia del PP, el Gobierno del PSOE está a favor de la Sanidad pública".



Ha afeado al PP que no deje de "alarmar y desprestigiar" el servicio sanitario, algo que hacen "porque su modelo es otro".

"Es verdad que las listas de espera son un problema, pero es un problema heredado de las 182.000 personas que dejaron ustedes. Entiendo que no quieran hablar de pasado", ha sostenido.



El parlamentario ciudadrealeño ha exhibido datos de gestión del Gobierno actual como la mayor inversión en renovación tecnológica, lo cual "contribuye a bajar las listas de espera".

"Esto es así porque ahora se invierte un 14% más en sanidad pública y se contrata a más profesionales, mucho más que con los presupuestos recortadores del PP", ha defendido, asegurando que Castilla-La Mancha está siendo, por segundo año consecutivo, la segunda región que más plazas MIR convoca.



González Caballero ha rechazado por tanto las "lecciones" del PP en esta materia, cuando con sus "recortes" lograron "batir todos los registros en listas de espera". "Dejen de hacer oposición al prestigio de los profesionales sanitarios", ha pedido a la bancada 'popular'.



FERNÁNDEZ SANZ DEFIENDE SUS LISTAS DE ESPERA

El consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, ha cerrado el debate defendiendo su gestión al frente de su departamento en esta materia. "Este enfrentamiento tiene que ser con datos reales, los cuales, por cierto, ustedes nunca traen".



Ha sugerido que los sanitarios castellano-manchegos ahora sí que operan en jornada de tarde, algo que, "a lo mejor, es porque se les ha pagado lo que se les debe".



Ahora, ha dicho, "hay un mes y medio de espera para ser operado" en la región, según el consejero, que ha ofrecido como dato que los turnos de noche para hacer resonancias magnéticas y aligerar la lista de espera diagnóstica está funcionando hasta el punto de que en Alcázar de San Juan se va a eliminar, ya que "no hay ya pacientes".



El trabajo en red ha sido otro de los logros esgrimidos por Fernández Sanz para justificar las "mejoras" en las listas de espera. "Ustedes no hasumen que llevamos muchos meses por debajo de 100.000 pacientes en listas de espera", ha enfatizado.



LA POLÉMICA DE GINECÓLOGOS SIN HOMOLOGAR SE CUELA EN EL DEBATE

A lo largo de la sesión, Carlos Velázquez, ha sacado a colación en varias ocasiones la polémica suscitada en torno a la presencia de cuatro ginecólogos que trabajan en el hospital de Puertollano con la titulación necesaria pero no homologada.



El consejero de Sanidad le ha contestado al inicio de su intervención, recalcando que una instrucción de 2008 sigue permitiendo esta práctica, insistiendo en que el Gobierno de Cospedal también hizo uso de ella.