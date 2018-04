Que el Ayuntamiento recorte 6.000 euros (de 74.000) al Maratón de los Cuentos se recibe con rabia

Noticias relacionadas El cáncer de colon se puede prevenir Temas relacionados Blanca Calvo Maratón de los Cuentos Antonio Román Ayuntamiento de Guadalajara La presidenta del Seminario de Literatura Infantil y Juvenil de Guadalajara (SLIJ) que organiza el Maratón de Cuentos, Blanca Calvo, ha anunciado la presentación de una alegación al presupuesto municipal que acaba de aprobar el pleno del Ayuntamiento "para dar una oportunidad" a la institución a rectificar en su decisión de rebajar la subvención a la asociación en 6.000 euros de los 74.000 que da anualmente.



En rueda de prensa, Calvo ha lamentado que las únicas explicaciones que se han ofrecido al Seminario se hayan limitado a una conversación telefónica en la que se les indicaba que había que "equilibrar" con las aportaciones que se dan a otras entidades, "lo cual nos aterra", ha dicho ante el temor de que la subvención pueda reducirse aún más y afecte al propio maratón.



El Maratón de Cuentos que organiza el SLIJ se lleva a cabo fundamentalmente con la aportación municipal, aunque --según ha explicado la presidenta del Seminario-- también participa la Diputación con 2.000 euros y la Junta de Comunidades con 3.000, y reciben alguna ayuda de Europa.



En todo caso, desde el SLIJ se quejan fundamentalmente de la falta de explicaciones y, de manera especial, de que se hayan enterado de ello a dos meses vista de un maratón que ya tiene fijada su fecha para los días 15, 16 y 17 de junio, un evento que en palabras además de Calvo conlleva turismo y movimiento comercial en la ciudad, algo que tienen previsto valorar con un estudio de impacto económico.



Desde el Seminario no le encuentran explicación alguna a esta decisión de reducirles 6.000 euros, un dinero que el Ayuntamiento ha destinado a Gentes de Guadalajara y al Club Siglo Futuro, a lo que no se opone pero cree que una cosa no tendría que impedir la otra.



Además, no comprende la retirada de ese apoyo cuando precisamente el Seminario está más activo que nunca y espera que este "golpe económico" se corrija.



De hecho, ha aprovechado para anunciar que quieren convertir el Maratón de Cuentos de Guadalajara en Fiesta de Interés Turístico Provincial, Regional y Nacional, algo que les gustaría alcanzar este mismo año.



De momento, van a reunirse con los grupos políticos para que elaboren un texto institucional conjunto con esta propuesta para llevarla posteriormente a pleno como el primer paso para elevarlo posteriormente la región, y lo mismo harán en la Diputación, y posteriormente gestionarán la nacional.



Petición a la UNESCO

Al mismo tiempo, van a elaborar un expediente para pedir a la UNESCO que nombre el Maratón 'Buena Práctica de la UNESCO' por la implicación popular que supone el mantener 46 horas de cuentos ininterrumpidamente en una ciudad, algo único en el mundo.



De momento ya tiene el título de 'Buena Práctica Iberoamericana', un reconocimiento otorgado hace varios años por el Ministerio de Cultura, y cree que con esta base y el conseguir que sea fiesta de interés turístico puede ser una "buena base" para llegar al a UNESCO, y aunque "no va a ser pasado mañana, vamos ha por ello", ha apuntado.



Guadalajara fue precisamente la primera ciudad del mundo que realizó un maratón de cuentos, algo que Calvo considera que no debe olvidarse.



Otra idea anunciada por la presidenta del Seminario para poner en marcha en un futuro pasa por la creación de una Red Europea de Ciudades de Cuento con ciudades que como Guadalajara tiene una vinculación "grande" con este tipo de narraciones.



Por último, Calvo ha querido dirigirse a la Corporación municipal para preguntarles si creen en el Maratón de Cuentos de Guadalajara y les pide que reconsideren su posición "porque aún se está a tiempo" ya que aunque el presupuesto está aprobado, aún es momento de alegaciones antes de su aprobación definitiva.