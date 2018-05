Que los pacientes pasen hasta 5 horas en la ambulancia en sus traslados provoca nuevas quejas

Temas relacionados UGT Guadalajara (Provincia) Sanidad El sindicato UGT y la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública han denunciado que la empresa privada que gestiona el transporte sanitario en la provincia de Guadalajara sigue incumpliendo de forma reiterada el pliego de condiciones con el que se hizo con el servicio.



En estos últimos días han criticado que el Gobierno regional "no hace cumplir las claúsulas firmadas, garantizando que el servicio prestado fuera de calidad y mejorando las condiciones laborales de los trabajadores".



"Desde el primer día los trabajadores a través de sus sindicatos han puesto de manifiesto que no se cumplen las claúsulas administrativas y las prescripciones técnicas, denunciando por vía judicial los incumplimientos de la empresa. Se diga lo que se diga en las Cortes regionales, los incumplimientos a día de hoy persisten: menos personal del necesario; deficiencias técnicas; total inacción por parte de la inspección de trabajo", han criticado.



Hasta 5 horas para ir a consulta en ambulancia

Dicho esto, han alertado de que en el transporte programado se realizan rutas de recogida de enfermos que suponen hasta cinco horas de traslado para asistir a consultas y esperas excesivas después, tras el alta, para trasladar al enfermo a su domicilio. "Estos incumplimientos se concretan en una mala atención al paciente, o al menos una atención manifiestamente mejorable".



Por todo ello tanto la Plataforma como UGT llaman a la responsabilidad al Gobierno de Castilla-La Mancha para que exija que se cumplan las condiciones firmadas en los pliegos de adjudicación, que mantengan los vehículos en buenas condiciones de uso y se racionalicen las rutas del transporte programado de acuerdo a la geografía de la provincia, "de forma que los enfermos no se pasen el día montados en una ambulancia".



"Ha pasado tiempo suficiente desde la adjudicación para que el servicio de transporte sanitario haya corregido las anomalías técnicas y organizativas y para que los responsables de la Junta o el Sescam exijan a la empresa que dé el servicio con la calidad necesaria, dado que lo usan enfermos", han concluido.