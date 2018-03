¿Qué reclaman los pueblos del Montesino?

Temas relacionados Telefónica Telefonía Móvil Opinión Alberto Rojo Sánchez-Seco Señorío de Molina Internet El axioma es fácil de resolver, que no se preocupe nadie en la Junta de Comunidades: si los alcaldes de la Asociación Pueblos del Montesino solicitan una reunión al delegado del Gobierno regional en Guadalajara, Alberto Rojo, para pedirle soluciones a la brecha digital es porque, sencillamente, ni funciona bien Internet, ni la telefonía móvil ni la telefonía fija ( y yo añado la señal de tv y de radio). Fíjense que fácil.



Si, como insisten una y otra vez públicamente incluso algún consejero, estos servicios públicos funcionasen a la perfección, los ediles de Aragoncillo, Anquela del Ducado, Cobeta, La Olmeda de Cobeta, Selas, Torremocha del Pinar y Villa del Ducado no perderían el tiempo en venir a la capital, reunirse con el señor Rojo, y demandarle una solución a la brecha digital. Tienen cosas mejores que hacer, seguro.



Creen en algunos despachos que con salir en la televisión o en la foto de los periódicos y decir que el noventa y mucho por ciento del territorio y no sé cuánto de la población tiene acceso a Internet y a la telefonía móvil está todo resuelto, pero no, ni mucho menos. Y lo saben.



Y si alguien no lo sabe pues ahora se encargan de nuevo de decírselo estos alcaldes: falta cobertura de telefonía móvil, no hay o es muy lento Internet, los cortes de teléfono fijo son habituales y eso tiene sus serias repercusiones en los negocios, en el trabajo de los médicos, en las cada vez más necesarias, por obligadas, gestiones telemáticas hoy ya en casi todo. Es decir, tiene serias repercusiones en la despoblación.



Lo mismo ocurre con la seguridad en nuestros pueblos, otro axioma fácil de resolver para nuestra Subdelegación del Gobierno: si los municipios del Montesino se reúnen con el subdelegado del Gobierno central, Juan Pablo Sánchez, para pedir soluciones ante la ola de robos que sufren –como en toda la provincia– es porque los robos existen y aunque Guadalajara no sea de las peores provincias en estos datos y muchos casos se resuelvan, el problema es grave y existe, y además el miedo es libre, sobre todo en personas de avanzada edad que son las pocas que quedan en nuestros pueblos.



Y si cada día hay menos habitantes para cuidarlos y estar atentos antes estas situaciones, y se cierran más cuarteles de la Guardia Civil, pues es obvio y evidente que es más fácil el trabajo para los amantes de lo ajeno. Además, entre muchos compañeros de medios de comunicación existe la percepción, fácil de entender por otra parte, de que muchos de los problemas de seguridad que existen en los pueblos o no se denuncian o no nos enteramos de ellos, vaya usted a saber los motivos.



Haría muy bien esta joven asociación de pueblos del Montesino en no cejar en su empeño de poner negro sobre blanco la realidad de sus pueblos, que es muy distinta, bien que lo saben, a aquella otra que nos venden desde algunas instancias institucionales cuando hablan de tantas y tantas bondades para nuestra provincia y de lo bien que van las cosas.



Algunos alcaldes incluso se están planteando seriamente renunciar a sus cargos y acampar el tiempo necesario frente a alguna Institución pública para que todo el mundo se entere de lo que, en realidad, pasa en los pueblos con algunos servicios básicos.