¿Quieres conocer los argumentos de los murcianos para justificar los trasvases?

Temas relacionados Agua Trasvase Tajo-Segura PP PSOE El secretario ejecutivo de Agua del PP, Jesús Cano, ha afirmado este miércoles que "el trasvase de 60 hm3 aprobado no hace otra cosa que cumplir con lo previsto en la ley, sin engañar a nadie, por mucho que le pese y diga el gobierno socialista de Castilla la Mancha".



Asimismo ha replicado al presidente castellano-manchecho, Emiliano García-Page que "un obligación moral es ser solidario y los regantes murcianos esa solidaridad transformada en agua, la pagan". Igualmente, le ha recordado que "lo que es insultante es que cuestione la ley del Memorándum que acordaron y aprobaron todas las comunidades autónomas implicadas, incluidos los regantes".



Así el responsable 'popular' en materia de Agua ha explicado que, "hemos estado casi un año con el trasvase cerrado, y ahora que las condiciones en la cabecera del Tajo son favorables; se ha autorizado una nueva transferencia de agua tal y como marca la ley del Memorándum".



Asimismo ha insistido que "de los muchos trasvases que hay en España, el Tajo-Segura tiene unas normas y reglas muy claras, que no dependen del gobernante de turno", por lo que ha aseverado que "ayer lo que hizo la comisión central del Trasvase, compuesta por técnicos, fue únicamente aplicar la ley".



Respeto a la cuenca cedente

Jesús Cano ha recordado, igualmente, que estos 60 hm3 son tanto para abastecimiento como para regadío, y que lo aprobado ayer fue lo máximo que permite la ley, "luego todo se está haciendo bajo el amparo de la más estricta legalidad".



El trasvase Tajo-Segura es la infraestructura hidrológica más importante de España, ha remarcado Cano para asegurar que "produce riqueza no solo para el Levante de España, sino para todo el país".



Al respecto, ha añadido que "no queremos quedarnos con nada de nadie, solo pedimos el agua que por ley nos pertenece, siempre y cuando cumpla con dos requisitos fundamentales; el máximo respeto al Medio Ambiente y la prioridad de la cuenca cedente".



El secretario ejecutivo de Agua del PPRM ha lamentado que "los socialistas murcianos no se hayan pronunciado todavía ante los constantes ataques que los regantes murcianos están recibiendo por parte de sus compañeros de Castilla la Mancha, poniendo en cuestión continuamente lo que por ley les pertenece".



Por último Jesús Cano ha pedido a los dirigentes socialistas que "abandonen la confrontación por el diálogo, el acuerdo y el consenso para alcanzar ese gran pacto nacional por el agua tan necesario para todos".