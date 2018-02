Temas relacionados Opinión Internet Quiero que me toques, que me acaricies, que me hables, que me susurres, que me sonrías, que me mires.



Quiero que me encuentres con la mirada, como en un descuido, y que te guste encontrarme y beberme con tus ojos.



Quiero soñar tu calor todo el día y sentirlo cada noche.



Quiero verte y que me veas, envuelta en aire y en recuerdos y en promesas y en un vértigo de anhelos.



Quiero de ti todo lo que no me puede dar este teléfono de mierda, que además acaba de quedarse sin batería.



Ahora que estoy libre, podré buscarte.