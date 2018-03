Rafa Esteban ventea un trasvase en Semana Santa

Temas relacionados Agua Medio Ambiente Trasvase Tajo-Segura PP PSOE García-Page El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha advertido este lunes al Gobierno de España de que si comienza a trasvasar agua de la cabecera del Tajo hacia el Levante "en cuanto haya cuatro gotas por encima de la raya" de los 400 hectómetros cúbicos en Entrepeñas y Buendía, después habrá problemas de abastecimiento "en muchos municipios".



García-Page, durante su intervención tras el acto de inauguración de las obras en la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Tresjuncos (Cuenca), ha alertado que "sería muy negativo" para la sociedad olvidarse "en cuanto llueve" de que el país tiene "un problema estructural con el agua" y ha considerado "bastante ofensivo" ver a "regantes y autoridades que están esperando que caigan cuatro gotas en la cabecera del Tajo para llevárselas".



El presidente regional ha asegurado que entiende "que se necesita mantener miles de regadíos ilegales y las necesidades de agua en una parte de España", pero ha insistido en que "después de las lluvias vendrán los tiempos en los que deje de llover y seguiremos teniendo problemas".



Además, se ha dirigido a "los que claman por un agua regalada y que vale más en Sacedón que cuando llega a Lorca", recordándoles que "hay una desaladora en Carboneras que está parada y que sólo su funcionamiento haría innecesario el trasvase".



Por ello, ha pedido que los territorios que cuentan con desaladoras sean "solidarios con los que no las tienen y necesitan el agua de lluvia".



Asimismo, se ha mostrado de nuevo partidario de que se haga "un gran pacto por el agua en España", pero haciendo hincapié en que ese acuerdo "incorpore una nueva mentalidad de conservación y racionalización en el uso del agua".



Rafa Esteban vaticina un trasvase en Semana Santa

El presidente del Grupo Parlamentario Socialista, Rafael Esteban, cree que los dirigentes del Partido Popular "están preparando y allanando el camino" para que en Castilla-La Mancha "nos encontremos con un trasvasazo en los embalses de cabecera" aprovechando la Semana Santa.



En rueda de prensa, Esteban ha asegurado que "en próximas fechas" desde el PP se harán "esas excusas que no les a pedir nadie" sobre el próximo trasvase, convencido de que "van a seguir engañando y ocultándolo a través de la Semana Santa, como acostumbran".



El parlamentario, que ha dicho que en el PSOE no están por la labor "de seguir escuchando mentiras a los dirigentes del PP", ha recordado que "no ha habido ningún partido como el PP que haya trasvasado más hectómetros" y que se han hecho 15 trasvases por debajo de los 400 hectómetros cúbicos.



"No queremos que se pierda el sentido de la responsabilidad de los gobernantes", ha incidido Esteban, que ha comentado que los diputados y senadores 'populares' tienen "una oportunidad importantísima a través de los Presupuestos Generales del Estado para insistir a Rajoy de que se recojan las garantías suficientes" para el Pacto por el Agua.



"Si fuera por Page, ya se estaría trasvasando", dicen desde el PP

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Francisco Cañizares, ha señalado este lunes que "si fuese por Page se estaría trasvasando ya" agua del Tajo al Segura, ya que como ha recordado, tiene recurrido el memorando del Tajo y, si gana ese recurso, se podrá trasvasar agua "a partir de 240 hectómetros", cantidad por encima de la cual llevan los embalses de cabecera una semana.



A preguntas de los medios en rueda de prensa por la posibilidad de un nuevo trasvase, Cañizares ha aplaudido que afortunadamente el Partido Popular "elevó esa cuantía hasta los 400 hectómetros cúbicos".



Dicho esto, ha lamentado que parece que la Junta "vive para dar trabajo a los abogados" y que el PSOE sea "incapaz de explicar" que haya recurrido un Plan Hidrológico del Tajo que incrementaba la cifra hasta los 400 hectómetros cúbicos la cantidad mínima para poder desembalsar agua.