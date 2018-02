Ramón Aguirre, diputado del PP por Guadalajara, considera a Ciudadanos “nómadas políticos”

Temas relacionados Ciudadanos PP El diputado del PP por Guadalajara, Ramón Aguirre, ha afirmado este lunes en rueda de prensa que Ciudadanos “está poniendo de manifiesto una sordera social con la Prisión Permanente Revisable porque la gran mayoría de sus votantes apoyan sin fisuras el mantenimiento y la ampliación de la misma”. Para Aguirre, esta sordera social convierte a Ciudadanos “en unos nómadas políticos porque se mueven según sopla el viento”.



En este sentido ha recordado ante los periodistas que en el año 2015 Ciudadanos firmó con Pedro Sánchez la derogación de la Prisión Permanente Revisable. “Ahora han pasado de la derogación a la abstención poniéndose de espaldas a las víctimas y desoyendo lo que piensan la gran mayoría de sus votantes según han señalado las encuestas. Abstenerse en este asunto significa que Ciudadanos estaría colaborando con la izquierda radical y dar la espalda a las víctimas”.



“El Partido Popular cree que la Prisión Permanente Revisable es una apuesta por la defensa de las víctimas frente al castigo a sus verdugos y nos parece incomprensible que Ciudadanos no esté a favor de apoyar al Partido Popular para que no solo se mantenga sino para que se amplíe a otros casos, como por ejemplo, aquellos en los que se oculte el cadáver de una persona que ha sido asesinada”, ha afirmado Ramón Aguirre.



El diputado del PP ha explicado que el actual arco parlamentario mueve sus escaños entre los que son favorables a la prisión permanente revisable –PP-, los contrarios a ella –PSOE, Podemos, Esquerra Republicana de Cataluña, PNV- y los que se abstienen –Ciudadanos-. Aguirre se ha mostrado “sorprendido” ante esta postura de Ciudadanos “porque líderes europeos como Macron, en Francia, o Renzi, en Italia, de los que Ciudadanos dice ser sus seguidores, han propuesto en su países aumentar el número de supuestos de excepcional gravedad”.



Para Ramón Aguirre “los brutales asesinatos de mujeres muy jóvenes, niños y niñas, así como la lacra de terroristas que ven reducidas sus penas ha vuelto a situar a las víctimas en el frontispicio del debate. Por eso el PP quiere invitar a PSOE y a Ciudadanos a sumarse no solo al mantenimiento de la Presión Permanente Revisable sino a la ampliación de los supuestos de excepcionalidad grave para su aplicación”.