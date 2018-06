Renera es algo único entre 659 pueblos y ciudades de Castilla-La Mancha

Temas relacionados Escultura Incendios forestales Medio Ambiente Guadalajara (Provincia)

Greenpeace ha presentado este martes su informe 'Protege el bosque, protege tu casa' en el que ha señalado que únicamente uno de los 659 municipios de Castilla-La Mancha obligados a contar con un plan de emergencias lo tiene, el 0,15% del total. Este municipio en concreto es el de Renera, en la provincia de Guadalajara. Además, hay otras cinco localidades que están en fase de tramitación y pendientes de la homologación de este plan. Renera es un pueblo alcarreño de apenas un centenar de habitantes.



Según ha informado Greenpeace en nota de prensa, la región sí tiene cinco planes provinciales y cinco comarcales. Además, el informe destaca como nota positiva el hecho de que exista información pública "de fácil acceso" a los planes aprobados y las campañas de autoprotección para la ciudadanía.



La responsable de la campaña de incendios de la organización ecologista, Mónica Parrilla ha señalado que en Castilla-La Mancha "hay una ausencia generalizada de planificación en materia de incendios forestales".



"Es hora de que cambiemos este patrón. En zonas susceptibles de sufrir terremotos, por ejemplo, hay percepción del riesgo; sin embargo, en zonas de riesgo de incendio forestal se insertan viviendas sin que la población perciba el peligro y, por tanto, se prepare para prevenir incendios y mitigar sus impactos", ha añadido Parilla.



En términos nacionales, el 80% de los municipios en zonas de alto riesgo (ZAR) de incendios forestales no cuenta con planes de emergencia.



El documento analiza las causas de la nueva ola de incendios de alta intensidad de los últimos años y destaca distintos grados en la planificación: prevención, emergencia y autoprotección.



Así, pone de manifiesto que solo cinco comunidades autónomas cuentan con planes de prevención (Extremadura, Comunidad Valenciana, Cataluña, Baleares y Canarias), mientras que hay una ausencia generalizada de planes de autoprotección en todo el país, siendo estos "simplemente testimoniales", según apunta la responsable de la campaña de Incendios de Greenpeace, Mónica Parrilla.



Cómo abordar el riesgo de incendios forestales

El informe destaca que el riesgo de incendios forestales se debe gestionar en dos direcciones: por un lado, considera fundamental una correcta gestión forestal, de forma que se protejan los bosques y a las personas que los habitan; y por otro, la necesidad de que la ciudadanía proteja su vivienda, tomando medidas preventivas y de autoprotección.



Según afirma el director de Greenpeace España, Mario Rodríguez, la participación de la población en la prevención de incendios es "fundamental" porque se traduce también en menos hectáreas calcinadas. Sin embargo, tal y como apunta Mónica Parrilla, la población no asume los riesgos y, por tanto, cuando no existe esa percepción social se desconocen los "deberes" y se ignoran "las buenas prácticas", dificultando así incluso las labores de los operativos de extinción y, por tanto, generando un "riesgo añadido".



Por ello, Greenpeace ha lanzado una 'Calculadora de Riesgo frente a Incendios Forestales' para ayudar a los ciudadanos a autoevaluar los riesgos. Se trata de una herramienta en la que se plantean 15 preguntas que ayudan al usuario a testar el entorno en el que vive o su propia casa, entre otras cuestiones.



Según datos del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) --ahora Ministerio de Transición Ecológica--, en 2017, se produjeron en España 56 grandes incendios forestales (GIF) y, a pesar de representar menos del 0,5% del total de incendios, fueron responsables de la destrucción de casi el 55% de las hectáreas quemadas. "Los incendios forestales se han convertido en una gran prioridad ambiental y en un problema de seguridad nacional", insiste el director de Greenpeace España, Mario Rodríguez.