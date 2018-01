Rescatados los tres adultos que estaban atrapados en su coche, en el Puerto de la Quesera

Temas relacionados Guadalajara (Provincia) Serranía Guardia Civil Sucesos El dispositivo formado por la Guardia Civil de rescate de montaña y agentes medioambientales ha logrado auxiliar a los tres adultos que habían quedado atrapados en un vehículo por la acumulación de nieve caída en la carretera, en la zona de Majaelrayo.



Según han informado fuentes del Servicio de Atención a Urgencias 112 de Castilla-La Mancha, el aviso fue recibido sobre las 13.30 horas de este lunes y el rescate, a la altura del Mirador del Puerto de la Quesera, se ha producido a las 18.55 horas.



Más casos complicados

En enero de 2015, la Guardia Civil de la Comandancia de Guadalajara rescató a una persona que quedó atascada con su vehículo en el Puerto de la Quesera a causa de la nieve, a escasos centímetros de un barranco de gran profundidad.



Los hechos ocurrieron cuando una patrulla de la Guardia Civil de Cogolludo recibió aviso de la Central COS, que gestiona el teléfono de urgencias de la Guardia Civil; 062, comunicando que una persona se encontraba atascada con su vehículo en la carretera, en el Puerto de la Quesera. y que debido a una minusvalía de su conductor le resultaba imposible salir del mismo, ya que había quedado su vehículo inmovilizado junto a un barranco.



Personados en el lugar de los hechos, la patrulla de la Guardia Civil, tras una complicada conducción por la existencia de abundantes placas de hielo y tramos con más de 30 centímetros de nieve, pudieron comprobar que efectivamente un vehiculo todo terreno se encontraba atascado en la nieve con una persona en su interior, cuya rueda trasera izquierda estaba a escasos centímetros de un barranco.



Los agentes tranquilizaron al conductor en primera instancia, ya que este se encontraba en un gran estado de nerviosismo debido a la situación, al no poder apearse del vehículo debido a una minusvalía que padece.



Extremando el cuidado dada la situación del coche, los agentes le ayudaron a salir del mismo por la puerta delantera derecha, evitando realizar movimientos bruscos ante el riesgo de que el vehículo pudiera precipitarse por el barranco. Al final, toda la operación se resolvió felizmente, sin ninguna incidencia.



Casos que se repiten

Años antes, en 2008, agentes de la Guardia Civil de Segovia rescataron a dos personas, vecinos de Humanes, que se habían quedado atrapadas en su vehículo también en el puerto de La Quesera Los hechos se produjeron al caer la tarde, cuando la Guardia Civil de Segovia recibió el aviso de que un vehículo todoterreno Toyota Rav-4, con dos ocupantes en su interior, había sufrido una salida de vía y se encontraba atrapado por la nieve a tres kilómetros del puerto de la Quesera, en la vertiente de Guadalajara. Los dos ocupantes del vehículo, A.J.G.C, hombre de 44 años, y T.S.L., mujer de 26, ambos vecinos de Humanes, estaban ilesos, pero no conseguían volver a la carretera a causa de la nieve. Habían avisado a una grúa para rescatar el vehículo, pero ésta no pudo llegar hasta el lugar a causa de la nieve y las bajas temperaturas. La Guardia Civil de Segovia activó inmediatamente al Servicio de Rescate en Montaña de la Guardia Civil, con base en Riaza, que localizó a las 19.50 horas a las personas atascadas y las acompañó hasta un hotel de Riaza para que pasaran la noche. El vehículo no pudo ser rescatado.



No fue el único caso. Poco después, agentes del Equipo de Rescate en Montaña de la Guardia Civil de Segovia auxiliaban a otra persona, vecina de Guadalajara, que había quedado atrapada con su vehículo en la carretera SG-112 (Riaza-Puerto de la Quesera), en la vertiente sur de dicho puerto de montaña. Según informaron entonces fuentes de la Subdelegación del Gobierno, la Guardia Civil de Segovia recibió a la una de la madrugada una llamada del 112 Castilla y León comunicando que el conductor de una furgoneta Volkswagen que viajaba por la carretera SG-112 en dirección a Majaelrayo se había quedado atrapado por la nieve acumulada en dicha vía. Esta persona, cuya identidad responde a las iniciales V.P.A. de 47 años y vecino de Guadalajara, se había puesto en contacto con una grúa que no pudo rescatarle alrededor de las 20.00 horas y, desde entonces, no se pudo volver a establecer contacto con el conductor de la furgoneta tras quedarse sin batería en su teléfono móvil. Por ello se desplazó al lugar una patrulla de la Guardia Civil y, ante la imposibilidad de llegar hasta el punto donde se encontraba la furgoneta por la gran cantidad de nieve existente en la calzada, se envió al Equipo de Rescate en Montaña con base en Riaza, que localizó a esta persona sana y salva y la acompañó hasta un alojamiento en la localidad de Riaza.