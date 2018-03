Riansares Serrano recuerda que en Guadalajara tendría que haber 186 agentes más

Temas relacionados PSOE Riansares Serrano Guardia Civil Policía Nacional La senadora del PSOE de Guadalajara, Riansares Serrano, ha denunciado que desde que gobierna Mariano Rajoy “faltan 1.000 policías y guardias civiles en Castilla-La Mancha y faltan 140 guardias civiles y 46 policías nacionales en Guadalajara, en relación al catálogo de puestos de trabajo vigente y publicado por el propio Ministerio de Interior”.



Serrano ha facilitado estos datos coincidiendo con la visita a la capital del ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, al que ha dado la bienvenida, pero también ha señalado que “es una oportunidad para reclamarle personalmente la dotación urgente de todas las vacantes que faltan por cubrir tanto en la Guardia Civil como en la Policía Nacional en la provincia de Guadalajara”.



Por eso, ha pedido al alcalde de Guadalajara, Antonio Román, que hoy estará con el ministro de Interior, que le transmita estas necesidades. “Resulta increíble que Román calle cuando vienen los ministros de Rajoy a la ciudad, y solo se ocupe de poner dificultades a los proyectos del Gobierno regional, que es el único que está trabajando con realidades para la ciudad y para la provincia”, ha afirmado la senadora socialista.



“No queremos que Zoido pase sin pena ni gloria por Guadalajara, como ocurrió hace unos días con el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, que solo vino a decir que el servicio de Cercanías es muy caro y le cuesta mucho dinero al Gobierno, pasando por encima de los muchísimos problemas que tenemos a diario los usuarios por las averías y retrasos que afectan a nuestra vida cotidiana. Espero que no tengamos que decirle a Zoido lo mismo que tuvimos que decirle a De la Serna: Fuese y no hubo nada”, ha agregado.



Además del aumento de efectivos, ha recordado que también está pendiente la reapertura del cuartel de la Guardia Civil de Budia –“cerrado hace más de un año y del que no hay ninguna noticia”–, así como la dotación de medios necesarios para que los agentes puedan desempeñar sus funciones con dignidad y seguridad, como vehículos y chalecos antibalas. La senadora socialista ha subrayado que comparte la necesidad de equiparación salarial de Policía Nacional y Guardia Civil con otros cuerpos de seguridad autonómicos, y ha anunciado que el PSOE en la manifestación convocada hoy en Toledo para reclamar esta justa reivindicación.



Ocho robos diarios

Mientras, ha advertido de que los balances publicados por el propio Ministerio de Interior indican que la criminalidad no ha descendido en Guadalajara. De hecho, durante el año pasado se produjeron más de 3.000 casos de robo, en sus distintas tipologías. “Es decir, más de ocho robos diarios en nuestra provincia”, ha indicado Serrano.



Según la senadora socialista, la sensación de inseguridad y desprotección se ha instalado entre la población de la provincia, que está sufriendo desde primeros de año una oleada de robos. En el medio rural, Zarzuela de Jadraque, Tamajón, Cobeta, Olmeda de Cobeta, Sacedón, Millana o Torija son solo algunos de los municipios afectados, pero también la propia capital, donde se han conocido decenas de casos de robos en trasteros.