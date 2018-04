Robisco deja por esta vez el Hospital para plantarse delante de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe

Noticias relacionadas Robisco saca las listas de espera al fresco, frente a la paralizada ampliación del Hospital Robisco asegura que el nuevo parking del Hospital de Guadalajara va a ser “el más caro de la región” Apocalipsis sanitario en el Hospital de Guadalajara, según Lorenzo Robisco Temas relacionados Agricultura Economía Agua Mancomunidad de Aguas del Sorbe El parlamentario regional por Guadalajara y portavoz adjunto del Grupo Popular en las Cortes regionales, Lorenzo Robisco, ha pedido a la Mancomunidad de Aguas del Sorbe (MAS) y al Gobierno de Castilla-La Mancha que "den los pasos necesarios para construir la conexión de los embalses de Alcorlo y Beleña, una infraestructura que está siendo frenada por la fractura entre los socialistas de la Junta de Comunidades y los de la Mancomunidad", según ha señalado, recordando que la obra "se la cargaron los socialistas en época de Narbona y Zapatero, básicamente porque nunca pusieron dinero para ella".



En comparecencia de prensa, el diputado 'popular' ha asegurado que la obra es viable, que podría financiarse con fondos europeos y que el Ejecutivo regional "tiene las competencias para poner en marcha los mecanismos legales que pongan fin a las posibles trabas medioambientales", ha informado el PP en nota de prensa.



"Page tiene que dejarse de excusas y lamentos. El Parque Natural de la Sierra Norte no puede ser un obstáculo, como lo fue en su momento para los pueblos de su territorio, para el desarrollo de nuestra provincia", ha dicho Robisco, subrayando que la conexión de Alcorlo y Beleña es necesaria para garantizar el agua a los agricultores y el suministro para que el desarrollo industrial tenga viabilidad y futuro.



El diputado ha explicado que la conexión Alcorlo-Beleña es la "obra más importante que se puede hacer en estos momentos en Guadalajara, y la más demandada", lamentando que "sólo el deseo de Page de castigar a Guadalajara está frenando la posibilidad de esta infraestructura, y con ello el desarrollo de la provincia".



Respuesta desde la Mancomunidad

“Ante la cantidad abultada de faltas a la verdad e impropiedades técnicas que ha manifestado hoy en comparecencia ante los medios de comunicación el diputado popular en las Cortes Regionales, Lorenzo Robisco, que dejan a las claras su total desconocimiento en materia de agua, desde la MAS queremos recordar al señor diputado del PP que la función de esta mancomunidad, por delegación de los Ayuntamientos que la forman, es el tratamiento y la conducción del agua en alta hasta los depósitos de los municipios. La MAS no tiene ninguna responsabilidad sobre el embalse de Beleña, esa responsabilidad recae íntegra en el Ministerio de Agricultura a través de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), y por supuesto tampoco es responsabilidad de esta Mancomunidad la política de trasvases y conexiones, algo que compete exclusivamente al Gobierno de España, a través del Ministerio de Agricultura que es quien tiene que redactar el proyecto de conexión entre los ríos Sorbe-Bornova, si así lo considera, y no entre los embalses Alcorlo-Beleña como insinúa el desinformado señor Robisco”, ha replicado este mismo lunes el presidente de la MAS, Javier Rodríguez Palacios.



Ante las afirmaciones del diputado del PP regional asegurando que esta Mancomunidad debe redactar el proyecto de conexión y solicitar el inicio de las obras, Rodríguez Palacios ha asegurado que para lo primero ha quedado claro que la MAS es incompetente. “En cuanto a lo segundo, resulta sorprendente la incomunicación que existe entre los políticos del PP de esta provincia, ya que con fecha 20 de septiembre de 2013, siendo presidente de la MAS el concejal del PP en el Ayuntamiento de Guadalajara Jaime Carnicero, la MAS ya solicitó en las alegaciones a la propuesta del Plan Hidrológico del Tajo, la conexión de los ríos Sorbe y Bornova”.



“El señor Robisco, por ignorancia o por mala fe se ha equivocado al colocar la carpa de su espectáculo mediático , tendría que haberla puesto delante del Ministerio de Agricultura o de su órgano gestor del agua, la CHT. O si no quería desplazarse tan lejos, delante de la Subdelegación del Gobierno en Guadalajara, representante del Gobierno en nuestra provincia” afirma el presidente de la MAS. “En la MAS siempre hemos sido partidarios de la conexión Sorbe-Bornova, sin ser competencia nuestra”, ha dico Palacios, haciendo referencia a enero de 2014, fecha en la que el anterior presidente, Jaime Carnicero, concejal del PP del Ayuntamiento de Guadalajara, dijo literalmente: “… es cierto que a mí me da pena que el agua se desembalse, pero no es una competencia de la MAS (llevar a cabo el proyecto de conexión Sorbe-Bornova)”, evidentemente el agua no se tira como afirma en su ignorancia Lorenzo Robisco, se desembalsa y va al cauce formando parte de la gestión de la cuenca del Tajo.



Desde la MAS se considera imprescindible que los órganos competentes, en este caso el Ministerio de Agricultura y la Junta de Comunidades , fijen por dónde tiene que ir esa conducción y en qué condiciones se va a llevar a cabo, tanto en el apartado de inversión como en la posterior gestión.