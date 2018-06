Robisco es el primero en alarmarse públicamente desde el PP por la llegada del presidente Sánchez

Temas relacionados Lorenzo Robisco Pedro Sánchez PP PSOE España “Aparentemente han querido marcar distancias, pero la realidad pone a cada uno en su sitio y demuestra que Page y Sánchez son lo mismo: pura ambición personal, a cualquier precio, porque ese precio no lo pagan ellos, lo pagaremos todos los españoles”.



Contundente, pero también muy preocupado se ha mostrado en rueda de prensa el diputado regional del PP por Guadalajara y portavoz adjunto del Grupo Popular en las Cortes regionales, Lorenzo Robisco, ante los acontecimientos que se están produciendo en Castilla-La Mancha y en España. “El pacto de Page con Podemos abrió la puerta a lo que ahora está haciendo Sánchez: unirse a quienes han sido el soporte de independentistas o terroristas con el único afán de perpetrarse en el poder”, asegura.



Según advierte Robisco, la actitud de ambos líderes socialistas es similar. En esta línea, critica el “cinismo y la hipocresía” de Page en su discurso del Día de la Región, “porque mientras él estaba condecorando a la Policía y la Guardia Civil, su jefe de filas estaba siguiendo los pasos que él protagonizó hace un año: pactando con partidos que no son constitucionalistas, que quieren romper España, que tienen como única ambición llegar al Gobierno, sin medir las consecuencias”.



Robisco apunta en este sentido que el Gobierno que saldrá de este ‘rompecabezas’ no puede garantizar la estabilidad, el crecimiento, el empleo, “ni todo lo que forma parte del bienestar de los españoles”. En su opinión, es difícil aventurar lo que puede ocurrir con “tanta incertidumbre”, pero no augura cosas buenas: “cuando acabe la inercia positiva actual, volverá la debilidad”.



Aludiendo al discurso de Page en el día de la región en relación a los 40 años de democracia en España, el diputado del PP considera que esa democracia se pone en riesgo porque no puede sustentarse con los ‘compañeros de viaje’ elegidos por Sánchez. En este sentido, advierte de las graves consecuencias para España de la moción de censura, y considera que la preocupación expresada por muchos españoles está justificada. “Los socialistas han buscado apoyos con partidos que no respetan la Constitución, una norma fundamental que nos dimos todos los españoles, y que se puede cambiar, pero no para romper España”.



Robisco se pregunta cómo se pueden alcanzar acuerdos con quienes quieren acabar con la unidad del país, con quienes no creen en las instituciones y quieren ‘acabar con el sistema’, con quienes no reconocen y quieren ‘saltarse a la torera’ las leyes vigentes en España, con quienes están dispuestos a aceptarlo todo con tal de conseguir poder para manejar a su antojo a todos los españoles. “Sánchez se ha vendido por un minuto de gloria, a un precio inmoral”, asegura el diputado del PP por Guadalajara.