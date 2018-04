Robisco salta de Page a Barreda, sin citar a Cospedal, para reclamar la ampliación del Hospital

Temas relacionados Guadalajara Lorenzo Robisco García-Page Junta de Comunidades “Lo de la ampliación del Hospital Universitario de Guadalajara es sin duda el mayor despropósito y una de las mayores mentiras de Page para con nuestra provincia”, ha asegurado este viernes en rueda de prensa el diputado del PP por Guadalajara y portavoz adjunto del Grupo Popular en las Cortes regionales, Lorenzo Robisco que, una vez más, en las proximidades del centro sanitario ha lamentado que esas obras sigan en ‘punto muerto’. “Eso sí, en el colmo del ridículo, Page ha mandado hoy, coincidiendo con mi presencia y la de los medios de comunicación, a algunos operarios a pasear las grúas ¿A quién quiere engañar? todo el mundo puede ver lo que está ocurriendo con estas obras. No avanzan, están paradas, llevan meses y meses paradas”, ha asegurado.



“Se cumplen nueve años desde que el gobierno socialista, con Barreda a la cabeza y Page en su gobierno, se hiciera la foto de la firma del contrato”, ha lamentado Robisco, que en su comparecencia ante los medios de comunicación ha aportado datos sobre las incidencias que rodean proyecto para dejar claro lo que ha ocurrido en todo este tiempo, a pesar de que “nos han ocultado todo tipo de información”, ha lamentado el parlamentario popular.



Robisco, que hace unos días pidió en la Junta ver el expediente de este proyecto, asegura que “no nos han facilitado dato alguno de los años últimos tres años sobre la empresa que la está ejecutando, ni de las reclamaciones que se están cruzando tanto las empresas como el Gobierno regional, ni de las diferentes suspensiones”.



En cualquier caso, el diputado del PP ha recordado que las obras ya estuvieron paradas en 2009 y 2010, “porque el Gobierno socialista no pagaba las certificaciones de obra”, apuntando también los problemas que se han sucedido con las empresas adjudicatarias –alguna de ellas al borde de la quiebra-. Con todo, las obras acumulan un retraso “descomunal”, según ha subrayado Robisco, señalando en este sentido que un proyecto de esta envergadura –con un coste de unos 130 millones de euros- “necesita al menos cien personas trabajando diariamente, y no la brigadilla que Page ha organizado para recibir la presencia de un diputado de la oposición. A este ritmo de ejecución, es imposible que acaben el Hospital”.



“Page alguna vez se ha atrevido incluso a decir, en el colmo de la caradura, que van a buen ritmo. Lo que no se atreve es a poner fecha al final de las obras… Al paso de Page igual tendríamos que esperar otra década para ver terminada la ampliación del centro hospitalario que Guadalajara necesita y está pidiendo a gritos”, asegura Robisco.