Robisco señala a Page desde el puente árabe de Guadalajara

“En marzo, Page aseguró ante los jubilados que la restauración del puente árabe empezaría ‘en unas semanas’. Han pasado ya dos meses, y mucho nos tememos, que se pasará mayo, y la primavera entera sin que se haya movido un dedo para arreglarlo”, ha lamentado este viernes el diputado del Partido Popular por Guadalajara, Lorenzo Robisco, en una comparecencia de prensa junto al monumento.



“Page será el máximo responsable si ocurre algún accidente, porque son cientos las personas que diariamente pasean por la ribera del río, pasando por dejado del puente del que puede desprenderse alguna chapa o cornisa que están en estado de ‘descomposición`. Además, el tiempo pasa inexorablemente, y a Page parece importarle muy poco si se hunde este Puente, que lo ha aguantado todo durante siglos y que debería estar especialmente protegido por ser Bien de Interés Cultural”, ha interpretado el diputado del PP.



Robisco ha recordado que el Gobierno regional ya anunció la rehabilitación íntegra del Puente Árabe para el verano de 2017 y que había una dotación presupuestaria de medio millón de euros, aunque había que modificar el proyecto. “Aquello fue una mentira, esta obra nunca tuvo presupuesto”, ha criticado el diputado popular, señalando en este sentido que esas obras no aparecen en el Presupuesto regional de 2018, lo que evidencia que no hay un verdadero interés en que la obra se haga”.



“Sin dinero es muy difícil hacer obras, ¿a menos que la intención sea no pagarlas?”, enfatiza el diputado del PP.