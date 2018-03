Robisco sentencia: “En Madrid crecen las inversiones y en Castilla-La Mancha los impuestos”

Temas relacionados Economía Lorenzo Robisco PP PSOE García-Page El portavoz adjunto del Grupo Popular en las Cortes regionales, Lorenzo Robisco asegura que Page “nos fríe a impuestos”. Destaca que los subió el primer año de su gobierno “y ha mantenido la subida de manera permanente, año tras año”.



Robisco denuncia que desde que está Page en el gobierno de Castilla-La Mancha “somos una de las comunidades autónomas que más impuestos paga y, sobre todo, tenemos una presión fiscal más alta que la Comunidad de Madrid, lo que repercute negativamente en la creación de empleo”. La realidad a día de hoy es que los castellano-manchegos “tenemos que competir con nuestros vecinos de Madrid pagando más impuestos en todos los ámbitos porque pagan más impuestos los trabajadores, las empresas, las personas mayores que tienen algún bien, los padres que quieren dejar herencia a sus hijos o quieren hacer cualquier operación de transmisión de su patrimonio a sus descendientes”



“No hay derecho a que por culpa de Page los castellano-manchegos paguemos más que nuestros vecinos” afirma y destaca además que “subió el impuesto de sucesiones, el de transmisiones patrimoniales, el de donaciones y actos jurídicos documentados y esto afecta de manera negativa a las familias”.



En este sentido subraya que en varios supuestos de herencias de los padres, “los castellano-manchegos tienen que pagar hasta 30.000 euros más que en Madrid”. Por ejemplo, en el caso de una persona soltera de 30 años que hereda bienes de sus padres por valor de 800.000 euros, de los que 200.000 corresponden a su vivienda, en Castilla-La Mancha hay que pagar 31.759 € de impuestos mientras que en la Comunidad de Madrid, solo 1.586”.



“Más escandaloso es lo que sucede en otro tipo de transmisiones y especialmente cuando una persona compra o vende un inmueble por valor, por ejemplo, de 150.000 euros. En este caso en Castilla-La Mancha hay que pagar 13.500 euros mientras que en Madrid pagaría 9.000”. Es decir. “hay una diferencia de casi 5.000 euros por comprar un piso en Guadalajara o en Toledo a comprar un piso en Madrid valorado en el mismo precio”.



Los castellano-manchegos estamos compitiendo en inferioridad de condiciones con Madrid por culpa de Page. “Nos cruje a impuestos y lo mismo va contra las familias que contra las empresas. En todas las circunstancias de la vida, los castellano-manchegos tenemos que pagar más impuestos que los madrileños. Y hasta en Andalucía, con otro gobierno socialista, han quitado el impuesto de sucesiones, algo a lo que Page no solo mantiene sino que lo ha aumentado”.



Robisco recuerda también el hecho de que Page se haya negado a la propuesta del PP de bajar el tramo autonómico del IRPF e igualar la presión fiscal con la Comunidad de Madrid. “Si hubiera aceptado nuestra propuesta, el PP le habría apoyado en los presupuestos y no tendría que haberse echado al monte y en brazos de un partido radical como Podemos que castiga a los trabajadores, que ahuyenta a las empresas y que no genera confianza en los que crean empleo”.