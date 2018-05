Robos en casas de Campisábalos, con el cuartel de la Guardia Civil de Condemios cerrado

Noticias relacionadas Más de un año ha hecho falta para detener a los violentos ladrones que arrasaron un chalé de Loranca El Delegado del Gobierno, pala en ristre en Campisábalos Bellido, inquieto por la falta de guardias civiles en la provincia de Guadalajara Temas relacionados Guadalajara (Provincia) Serranía Guardia Civil Sucesos Al menos tres viviendas vacías y una nave de ganado del pequeño municipio de Campisábalos han sido asaltadas en las últimas horas por unos ladrones, sin que de momento se haya detenido al autor o autores del suceso.



Tal y como han confirmado a Europa Press fuentes municipales, se trata de casas de "veraneantes" que en el momento de producirse los robos estaban vacías, sin que se conozcan los enseres o dinero que han podido llevarse los ladrones.



Sin embargo, de la nave sí se sabe que han sustraído un vehículo de campo y algo de material.



Los robos se han producido este pasado miércoles de madrugada y, según las mismas fuentes, lo más posible es que los autores fueran buscando dinero en metálico porque había en el interior de las casas asaltadas alguna televisión de plasma que no se han llevado.



En todo caso, algunos de los pocos vecinos que quedan en esta pequeña localidad hasta la llegada del verano han reconocido que estos hechos les han asustado y, aunque los robos han tenido lugar en casas donde no había gente en ese momento, creen que la desaparición del cuartel de Condemios hace dos años les deja con menos seguridad por parte de la Guardia Civil que cuando estaba abierto.



Ninguno de los vecinos escuchó en ese momento ruidos sospechosos, entre otras razones porque las casas afectadas están ubicadas en una zona donde apenas habita gente el resto del año y las pocos personas que hay son mayores y tal vez no escucharon los posibles ruidos.



"En los pueblos por la noche roban cuando quieren", ha afirmado el teniente de alcalde, Regino Yagüe, quien ha explicado que, por lo que han visto, los ladrones, para acceder al interior de las casas, rompieron los bombines de las puertas y luego las cerraron para que se notase lo menos posible y lo más tarde posible también.



"Tenemos que estar preparados porque aquí tenemos muy poca defensa", ha señalado el teniente de alcalde.