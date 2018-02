Román atribuye directamente a Page el retraso del campus... para contradecir las tesis de Ciudadanos

“En este mandato no veremos el campus universitario por la falta de voluntad política de Page”, dice

Temas relacionados Campus Universidad de Alcalá Antonio Román Ayuntamiento de Guadalajara García-Page Junta de Comunidades “Me sorprende que Ciudadanos diga que la Junta de Comunidades y el Ayuntamiento de Guadalajara tenemos que sentarnos a hablar sobre el campus. Hemos tenido muchas reuniones sobre él, pero lo que que ahora hay sobre la mesa es una discrepancia legal. La Ley y los técnicos municipales exigen que, para que el Ayuntamiento pueda ceder el suelo del campus, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha debe plasmar el correspondiente compromiso presupuestario, algo que el Gobierno de Page no está dispuesto a hacer. No hay falta de reuniones, sino falta de voluntad política por parte de los dirigentes autonómicos para sacar este proyecto adelante y para incorporarlo en presupuestos futuros. ¿O es que Ciudadanos quiere que el Ayuntamiento de Guadalajara actúe en contra de los informes técnicos y de la Ley?”.



Así ha respondido el alcalde de Guadalajara, Antonio Román, al grupo municipal Ciudadanos, que esta misma mañana comparecía en rueda de prensa para hablar del campus universitario. Antonio Román ha insistido en que para que la cesión del suelo se pueda realizar por parte del Ayuntamiento, la Ley exige la garantía presupuestaria de que dicho suelo servirá para cumplir la finalidad por la que se cede.



Por otro lado, Román ha manifestado que si finalmente se firma un contrato-programa entre la Universidad de Alcalá de Henares y la Junta de Comunidades, el Ayuntamiento de Guadalajara cederá el suelo exigiendo lo mismo que se le exige a la JCCM porque es lo que marca la Ley.



“En este mandato no veremos el campus universitario por la falta de voluntad política del gobierno de Page”, señala Román.