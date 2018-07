Román no se corta a la hora de arremeter contra Page: “Guadalajara es una ciudad a la que odia”

El alcalde de Guadalajara, Antonio Román, ha informado de que este viernes se está manteniendo una reunión entre las cuatro partes implicadas en el proyecto del nuevo campus universario de la ciudad, para cerrar los últimos flecos del convenio, "reunión que al parecer Page desconocía que se iba a producir cuando realizó sus últimas manifestaciones".



Román ha agradecido expresamente a la Universidad de Alcalá que haya dado "un paso al frente y ahora sea ella quien vaya a garantizar el pago de las obras". “Agradezco al anterior rector y al actual, el aguante que están teniendo con la Junta”, ha enfatizado Román.



El alcalde se ha mostrado sorprendido por el hecho de que, al menos aparentemente, Page desconociera que este viernes se iba a mantener una reunión en la que partipan técnicos de las cuatro partes implicadas: Ayuntamiento de Guadalajara, Junta de Comunidades, Universidad de Alcalá y Ministerio de Defensa. La reunión está convocada desde hace tiempo "y de la que debería haber estado informado", considera Román para quien "el principal impedimento que ha existido en estos tres últimos años, lo ha puesto el presidente de Castilla-La Mancha al no querer garantizar el pago de las obras necesarias". Éste es un requisito "indispensable", tal y como ha subrayado de nuevo este viernes Román, "porque lo exige la Ley". De este modo, el Ayuntamiento de Guadalajara cederá el correspondiente suelo a la Universidad de Alcalá, no a la Junta.



Antonio Román ha insitido en que el Ayuntamiento de Guadalajara "siempre ha defendido los intereses de la ciudad" y que, por ese motivo, "no ha consentido, tal y como quería la Junta" que el consistorio no estuviera presente en la Comisión de Seguimiento del Convenio. “Creo que el Ayuntamiento de Guadalajara tiene que estar en esa comisión, teniendo en cuenta que vamos a destinar 7,5 millones de euros al campus”.



Román acusa expresamente a Page de haber retrasado durante tres años el campus "de forma deliberada" y de tratar de culpabilizar al Ayuntamiento de dicho retraso. “Pero los hechos son tozudos y evidencian cuál es el trato que está dando a la ciudad. Ha tenido paralizadas las obras del Hospital durante tres años, sigue negándose a rehabilitar las naves del Fuerte, sigue sin rehabilitar el puente árabe y sigue sin desdoblar la carretera de Fontanar que, muy pronto, cuando se active la Ciudad del Transporte, verá incrementado notablemente su tráfico”, ha señalado.



El alcalde de Guadalajara ha afirmado que “Page se olvida y odia a Guadalajara y, frente a eso, yo voy a seguir defendiéndola. Basta ya de odiar a Guadalajara y de poner palos en las ruedas a todo lo que puede ser beneficioso para esta ciudad. No existe ninguna lealtad ni colaboración institucional de la Junta con el Ayuntamiento”. También ha calificado de “infantiles” las “amenazas esgrimidas esta semana por Page”.