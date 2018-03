Román pretende que el Ayuntamiento de la capital apoye a la APAG sobre el agua de Alcorlo

Temas relacionados Agricultura APAG Antonio Román Ayuntamiento de Guadalajara Agua El alcalde de Guadalajara, Antonio Román, ha anunciado que en el pleno municipal del próximo lunes se llevará una moción en la que "se solicitará a la Administración General del Estado y a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que se emprendan las modificaciones legislativas necesarias para poder realizar esta conexión Beleña-Alcorlo. "Es buena para Guadalajara, para la capital y para los agricultores. Todos los partidos lo defendieron en su día", ha señalado Román.



La necesidad de realizar la infraestructura que permita transferir agua desde Beleña a Alcorlo ha centrado el encuentro que ha mantenido el Ayuntamiento de Guadalajara y la Asociación Provincial de Agricultores y Ganaderos, donde se ha puesto sobre la mesa lo imprescindible de emprender las necesarias modificaciones legislativas que permitan realizar dicha transferencia.



El encuentro, presidido por el alcalde, junto al presidente de la APAG, Antonio Zahonero, ha subrayado que, también cuando llueve, "es necesario reivindicar actuaciones a medio y largo plazo que garanticen el suministro de agua". Así lo transmitió en la reunión que la Confederación Hidrográfica del Tajo mantuvo en diciembre con alcaldes cuando se declaró la situación de emergencia por sequía.



"Entonces ya expuse el problema. Necesitamos infraestructuras que garanticen el abastecimiento en zonas urbanas y el uso de regadío en una provincia como Guadalajara. Esa necesidad no puede olvidarse cuando llueve. El agua es vida y desarrollo. En los últimos días, Beleña ha desembalsado 10 hectómetros cúbicos", ha afirmado.



Román cree que teniendo infraestructuras como el pantano de Alcorlo y Beleña, interconectados ya en una dirección, es necesario reivindicar que la conexión sea doble. Esta infraestructura, que no pudo realizarse como consecuencia de una declaración de impacto ambiental negativa, debe realizarse, a juicio del alcalde. Además, se deben salvar los obstáculos que existen con el fin de garantizar los regadíos y el desarrollo de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe".

Antonio Zahonero ha recordado que éste es un tema que APAG lleva reivindicando muchos años. "Los agricultores somos los paganos de esta situación. Cuando no llueve porque no llueve y cuando llueve porque se tira el agua; y resulta que a los agricultores del Bornova y del Henares y se les limitan los riegos. Reclamamos esa conexión de Beleña con Alcorlo". Zahonero ha agradecido al alcalde su preocupación por la cuestión, así como el apoyo manifestado.