Román quiere que la cárcel de Guadalajara pase a ser propiedad de la ciudad y no del Estado

Noticias relacionadas El candidato del PSOE propone convertir la cárcel de Guadalajara en sala de exposiciones... Guarinos se planta: no va a aceptar la venta de la cárcel y reclama ya su reversión La Diputación reclamará la cárcel, pero recuerda que su dueño legal es el Estado desde 1993 SOS: El Gobierno quiere vender la cárcel de Guadalajara Según ha anunciado este miércoles el alcalde, Antonio Román, "hace meses" se iniciaron las conversaciones con la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios para solicitar que la propiedad de la antigua Prisión Provincial de Guadalajara pase al Ayuntamiento, "con el objetivo de desarrollar en ella un proyecto dotacional público".



Hasta ahora, cada vez que se ha planteado esta cuestión, quien más había hecho valer sus pretendidos derechos para la recepción del inmueble era la Diputación de Guadalajara, al haberse levantado, hasta ya casi siglo y medio, con aportaciones de diversos municipios de la provincia.



Román, ha señalado que no descarta recuperar también estas instalaciones como ha hecho con otros inmuebles que forman parte del patrimonio de Guadalajara. "Me alegro de que el PSOE se sume a la vocación del equipo de Gobierno de tratar de recuperar edificios públicos vacíos o deteriorados (en alusión a una inminente moción socialista sobre la cárcel de mujeres), pero me gustaría que ese interés que muestran ahora se hubiera plasmado en un voto a favor a la moción presentada en su día en el Ayuntamiento en la que se solicitaba que se instase a la Junta para que rehabilitara las naves del Fuerte de San Francisco. Tanto el PSOE como Podemos, que gobiernan en Castilla-La Mancha, se opusieron a pesar de que hay dos sentencias que ratifican esa obligación del gobierno regional", ha destacado.



Román ha recordado que el Ayuntamiento de Guadalajara en los últimos años ha apostado por la recuperación del patrimonio de la ciudad. Como ejemplos ha puesto la recuperación del matadero, del Cuartel del Henares, del mercado de abastos y del Centro Cívico.



También negoció con Correos la apertura del edificio que se encuentra en el Casco Antiguo, compromiso que adquirió el anterior presidente y que confía en que, tras el cambio de Gobierno, "se mantenga".