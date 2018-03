Román sabe ya si quiere seguir como alcalde, pero no lo dice

Temas relacionados Antonio Román Ayuntamiento de Guadalajara PP El alcalde de Guadalajara, Antonio Román, no ha descartado aún si su futuro pasará o no por presentarse de nuevo como candidato a la Alcaldía de la capital por el PP porque en las pasadas elecciones tenía la decisión tomada de no hacerlo y al final rectificó.



Así lo ha señalado Román a preguntas de los periodistas, durante una rueda de prensa en la que ha admitido, no obstante, que por el momento tampoco nadie le ha pedido nada aún, y tras insistir en que restan todavía dieciséis meses durante los cuales quiere estar "centrado" en el trabajo del Ayuntamiento, para el que ha anunciado una inversión de 17 millones de euros.



"A día de hoy, sé lo que pienso y de momento me lo quedo para mí", ha dicho el alcalde una vez que ha señalado que él mismo participa en la dirección del partido y que por ahora nadie se ha dirigido a él para ver si se presentará de nuevo como candidato a la alcaldía, "no hay nada aún", ha incidido.



El regidor ha reconocido que sabe lo que va a hacer al igual que lo sabía hace cuatro años y cambio de opinión, por lo que "de momento, es bueno que quede para mí y para mi familia". Ha recordado que ahora su compromiso es estar hasta el final de de la legislatura y acometer los proyectos que espera finalizar a lo largo de este mandado.



"Nadie me va a negar el esfuerzo por la ciudad durante doce años de alcalde, ni tampoco la honestidad" en ese ejercicio, ha dicho tras insistir en que tome la decisión que tome, será una "decisión propia".



Génova desdice a El País para LA CRÓNICA

Una de las comidillas políticas de este miércoles la ha originado el diario El País al sostener que ya había una treinta de candidatos a capitales de provincia, "bendecidos" por la dirección nacional del PP. Entre ellos se encontraría Antonio Román, según lo avanzado por ese rotativo.



Fuentes de la sede de Génova, consultadas por LA CRÓNICA, han argumentado, en cambio, este mismo miércoles que "el PP no está ahora en la elaboración de las listas", una respuesta con marchamo oficial que no tiene por qué responder necesariamente a lo realmente ocurrido en las diversas plantas del conocido edificio durante las últimas jornadas.