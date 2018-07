Román se guarda todavía su apoyo al que será el próximo presidente del PP

Reconoce tener un candidato “preferente” pero no le pondrá nombre hasta que se hable de ideología

El alcalde de Guadalajara, Antonio Román, que será uno de los 3.500 compromisarios que participarán en la elección de la persona que presidirá el PP a nivel nacional, ha admitido que entre Soraya Sáenz de Santamaría y Pablo Casado tiene "una preferencia" que de momento prefiere no desvelar en espera de que ambos candidatos "profundicen" estos días de campaña en el tema ideológico y de principios.



Según ha podido confirmar LA CRÓNICA, colaboradores muy cercanos del alcalde de Guadalajara vienen colaborando desde la capital alcarreña con la corriente de apoyo a Pablo Casado, de un modo además cada vez más ostensible.



En declaraciones a Europa Press para LA CRÓNICA, Román, que es miembro también del Comité Ejecutivo regional, ha explicado que espera que a lo largo de estos días ambos candidatos hablen más sobre su posición en fiscalidad, en el tema de la unidad de España, el problema catalán, la familia o sobre economía, por ejemplo, convencido de que ello "condicionará" el voto de muchos de los compromisarios. Un voto que, en todo caso, ha incidido en que es individual y sobre lo que ha insistido que también es una "responsabilidad en la que nos jugamos mucho".



Aunque ha defendido igualmente que ambos contrincantes son, a su juicio, "excepcionales" en cuanto a capacidad de gestión, cree que es necesario que profundicen y desea que ante las posibles "heridas" que surjan no pase como en el PSOE, que según él "ha quedado totalmente fraccionado".



Por qué apoyó a Cospedal

Román ha insistido en que su deseo es que gane el PP, explicando que apoyó a María Dolores de Cospedal porque la consideró una "buena candidata" pero ha reafirmado que "siempre, por encima de las personas, está el proyecto del PP". "Puede ser que unos demos un paso a un lado para que otros ocupen los puestos porque lo que tiene que permanecer el proyecto", ha manifestado.



En cuanto a la defensa que su propio partido ha hecho siempre de que gane la lista más votada y la contradicción que puede estar dándose ahora en el propio Partido Popular, el alcalde de Guadalajara ha vuelto a reivindicar la modificación de la Ley Electoral para que gobierne la lista más votada, "algo que de momento no se cumple en el Gobierno de España", ha enfatizado.



Según Román, además, la lista más votada puede ser la referida a los que ya han votado o a los compromisarios del iniminente congreso y por eso cree que lo que hay que hacer es modificar la legislación primero. "Nos movemos en el marco que nos hemos dado a nivel nacional y de partido porque así se aprobó y es como se va a votar", ha apuntado.



Con respecto al futuro de su presidenta regional del partido, María Dolores de Cospedal, Román se ha limitado a insistir en que hoy por hoy es la líder del PP regional, a la que él votó y avaló, y ahora le da todo su "respeto y apoyo".