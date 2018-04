Román, sobre el parking del Hospital: “Nunca he retrasado una licencia de manera deliberada”

Noticias relacionadas Sólo el PP defiende en las Cortes que el nuevo parking del Hospital de Guadalajara sea gratuito "Vale ya de escudarse en el alcalde de Guadalajara para tapar sus vergüenzas, porque llevan dos años sin hacer nada en el Hospital", espetaba este viernes Antonio Román cuando se le preguntaba desde LA CRÓNICA por las últimas alusiones dirigidas directamente contra él, y planteadas la víspera en el pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha, apuntándole de nuevo como supuesto responsable directo del retraso en la apertura del nuevo parking del centro sanitario.



La palabra, de los funcionarios

"Los técnicos trabajan de manera independiente y autónoma", enfatiza Román, quien recuerda que la última documentación requerida al SESCAM sobre las polémicas instalaciones llegó al Ayuntamiento de Guadalajara el pasado Miércoles Santo. El alcalde de la capital alcarreña considera que la próxima semana es posible que los técnicos tengan ya una valoración y que el expediente pueda pasar a la Junta Local de Gobierno. "A mí no me llegará hasta que toda la documentación esté completa", ha insistido en respuesta a este medio.



El día que Román firmó contra sus técnicos

Llegado el caso, Antonio Román sólo reconoce un expediente en que él haya firmado una licencia contra la valoración técnica de los funcionarios de Urbanismo: el caso de un vecino que, por su minusvalía, necesitaba instalar un ascensor en su vivienda y ésta no permitía, por unos centímetros, cumplir con la normativa vigente para ese tipo de dispostivos.



Más aún, repreguntado, Antonio Román ha llegado a asegurar que desconoce cuáles son las peticiones municipales que los responsables del Hospital de Guadalajara no habrían satisfecho aún y a las que, presumiblemente, daría respuesta lo entregado el pasado 28 de marzo.



A la espera de que el consejero le coja el teléfono

Con todo, la irritación del alcalde era este 6 de abril más que apreciable al abordar el asunto y se trasladaba esencialmente a la falta de canales de comunicación con la Consejería de Sanidad y, en concreto, con su titular, Jesús Fernández Sanz. "Que descuelgue el teléfono o reciba al alcalde", ha pedido Román.



De celebrarse ese encuentro, le plantearía por qué se han eliminado en los últimos tiempos unas 250 plazas de aparcamiento gratuito en el exterior del Hospital, "creadas en el mandato anterior" o si es que el que "no devuelvan las llamadas se debe a que el PP haya pedido la gratuidad del aparcamiento".



En cualquier caso, insiste el alcalde de Guadalajara, "sería mucho más fácil entre las administraciones la lealdad, una llamada" frente a la "negligencia política de los últimos dos años" en lo relativo al Hospital de Guadalajara.



Arreglos en el Hospital

En los últimos, desde LA CRÓNICA se ha planteado el retraso en la apertura a los propios responsable sanitarios. En este caso, se ha insistido en que los trabajos que se han realizado en los últimos días, y que se recogen en algunas de las fotografías de la galería gráfica, tendrían que ver con ese expediente.



Como se aprecia, se están regulando mejor las circulaciones interiores en desde y hacia alguno de los aparcamientos gratuitos en superficie.